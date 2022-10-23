البورصة المصرية تغلق على أداء متباين بحجم تداولات 977 مليون جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد (بداية الأسبوع) على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات 977 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.15% عند 10258نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.71%، ليسجل 2239 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.49% عند 3196 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 977 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 75 من إجمالي 200 متداولة، بينما هبط 54، وبقي 71 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس الماضى على صعود ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

ويتوقع خبراء بسوق المال أن تتحفز البورصة لمواصلة الصعود، بدعم قرب إعلان اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، مرشحين أن يتحرك EGX30 نحو مستويات 10800 نقطة.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن الأسبوع الماضي أن مصر انتهت من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وأن الإعلان عنه بات وشيكا.

خبراء: البورصة المصرية تستعد لاختراق مستوى 10800 نقطة

البورصة المصرية

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد حركة إيجابية قوية حاليا، لافتا إلى أن الإعلان عن قرب الاتفاق النهائي مع صندوق النقد خلق حالة تفاؤلية بالبورصة.

وأشار إلى أن البورصة ستتجه إلى مستوى 10400 نقطة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن حركة سهم البنك التجاري الدولي سيكون لها اليد العليا في حركة EGX30، حيث إن وصوله لمستوى 28 جنيها سيحفز المؤشر للانطلاق صوب 10800 نقطة.

ووضع عبدالقادر مستهدفات حزمة من الأسهم الأسبوع الحالي، منها المجموعة المالية هيرميس نحو 12.50 جنيه، وحديد عز بمستوى 14.95 جنيه، والمصرية للاتصالات عند 19 جنيها، وبنك التعمير والإسكان بالقرب من 43 جنيها، وراية القابضة حول 3.10 جنيه، وإعمار مصر للتنمية صوب 2.70 جنيه.

وقال عادل عبدالفتاح، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن السوق تشهد مؤخرا حركة إيجابية، وأن آخر جلسات السوق شهدت نشاطا في حركة تكوين المراكز المالية على الأسهم القيادية نتيجة نشاط التداولات بدعم أنباء قرب الاتفاق مع صندوق النقد بشكل نهائي.

وأوضح عبدالقادر أن السوق تشهد حاليا حركة على الأسهم القوية ماليا فقط، وهو ما تؤكده عمليات الشراء التي قامت بها المؤسسات المحلية والعرب الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن كبار المستثمرين والمؤسسات المحلية بصدد تكوين مراكز شرائية قوية، بينما مازالت تسيطر على المستثمرين الأجانب حالة من المخاوف بشأن استقرار سعر الدولار.

وأكد أن السوق تشهد أداء جيدا نسبيا، متوقعا تحرك المؤشر الثلاثيني هذا الأسبوع في نطاق 10400 و10600 نقطة مع استمرار حالة التفاؤل واقتناص كبار المستثمرين والمؤسسات الفرص القوية.

ويرى عبد الفتاح إن قطاعي “الأسمدة” و”البتروكيماويات” هما الأفضل أداءً بالسوق حاليا، يليهما مباشرة “الاتصالات”.