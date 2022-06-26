البورصة المصرية تغلق على أداء متباين بحجم تداولات 482 مليون جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات 482 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.04% عند 9443 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.23%، ليسجل 1774 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.09 % مسجلا 2627 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 482 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 40 سهمًا من إجمالي 170 متداولة، بينما هبط 50، وبقي 88 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات بلغ 385 مليون جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة للهبوط بعد ثبيت الفائدة

البورصة المصرية

وتوقع خبراء تحليل فنى بسوق المال أن تهدئ البورصة المصرية وتيرة تراجعاتها الأسبوع الحالي، مدعومة بقرار البنك المركزي تثبيت الفائدة الخميس الماضي.

ولفت الخبراء إلى أن التراجعات التى تمر بها السوق تمثل فرصًا جيدة للشراء، مع ترشيحات وتوصيات بحزمة من الأسهم فى قطاعات معينة، مشددين على الابتعاد كليًا عن الشراء الهامشي.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن قرار المركزي الخميس الماضى بتثبيت الفائدة يمثل رسالة طمأنة لمستثمرى السوق، وإن وتيرة التراجع ستصبح أهدأ هذا الأسبوع، ليتحرك المؤشر الثلاثيني من 9400 إلى 9780 نقطة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي فى اجتماعها الخميس الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 11.25% و12.25% على الترتيب.

وأشار إلى أن التراجعات التي شهدتها البورصة الفترة الماضية خلقت فرصًا مغرية للشراء فى بعض الأسهم للمستثمرين طويلى الأجل، مؤكدًا أن السوق لن تظل عند هذه الأسعار المتدنية طويلًا فى ظل زيادة معدلات التضخم.

وأوصى «عبدالقادر» بشراء سهم أبوقير للأسمدة عند 22.80 جنيه، و«إسكندرية لتداول الحاويات» 7.30 جنيه، وحديد عز 11.60 جنيه، والمجموعة المالية هيرميس 12 جنيهًا، ومدينة نصر 2.35 جنيه، ومصر الجديدة 4.70 جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» 3.40 جنيه.

وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد في أسطول لتداول الأوراق المالية، إن تثبيت أسعار الفائدة سيمد الحركة العرضية، ويبطئ من هبوط السوق.

ورجحت أن يتحرك المؤشر الثلاثيني في نطاق 9400 و9760 نقطة، لافتة إلى أن الثبات فوق المستوى الأخير يمهد للوصول إلى 9800 نقطة، والمؤشر السبعيني نحو 1790 حال استقراره فوق 1760 نقطة.

وأشارت عصمت ياسين إلى أن أسهم قطاعات الرعاية الصحية، والأغذية هى الأكثر جاذبية للمشتريات العربية.