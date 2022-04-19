أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، بدفع مبيعات عربية وأجنبية وحجم تداولات 729 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.91% عند 10626 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.89%، ليسجل 1727 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.3% إلى 2652 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 729 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 94 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 20، وبقي 72 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها، بدفع مشتريات مصرية وعربية وحجم تداولات 601 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت تعاملات جلسة الأحد، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب بحجم تداولات 645 مليون جنيه على الأسهم.

برايم : أسهم الأسمنت والحديد معرضة للضغط فى البورصة المصرية على المدى القريب

حديد عز

وتوقعت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، تعرض أسعار أسهم شركات الأسمنت والحديد والصلب المقيدة في البورصة المصرية للضغط على المدى القريب.

ولفتت إلى أن توقعها جاء مدفوعًا بخضوع قدرة الشركات على رفع أسعار بيع منتجاتها للرقابة، إلي جانب عدم وضوح الرؤية بشان مصنعي الأسمنت بمد الاتفاقية مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تحجم الإنتاج.

وأوضحت “برايم” في تقريرها البحثي، أن هذا خفضا إنتاج الأسمنت، كان قد دعم أداء الشركات خلال العام الماضي.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق خلال في يوليو الماضي على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي على تخفيض جماعي في إنتاج المصانع بنسب محددة.

وأوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بزيادة الأوزان النسبية على سهم شركة “الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك” في البورصة المصرية بسعر مستهدف 6.33 جنيه.

وقالت إنهُ من المتوقع أن تعلن الإسكندرية للزيوت المعدنية قريبًا عن نتائجها للربع الثالث من العام المالي 2022/2021.

وأوضحت أن التوقعات تشير إلى وصول صافي الربح إلى 110 ملايين جنيه، بتراجع 38.4% ربع سنويًا و24.9% سنويًا.

وتوقعت بحوث “نعيم القابضة”، أن تصل الإيرادات إلى 4.558 مليار جنيه، بزيادة 35% ربع سنويا و60% سنويًا، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بزيادة 23% ربع سنويًا و52% سنويًا.