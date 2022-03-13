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البورصة المصرية تغلق على أداء متباين بحجم تداولات 601 مليون جنيه على الأسهم

البورصة المصرية تغلق جلسة الأحد على أداء متباين بدفع مبيعات عربية وأجنبية
رجب عزالدين 4:07 م, الأحد, 13 مارس 22 4:07 م, الأحد, 13 مارس 22

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أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها، وحجم تداولات ضعيف بلغ 601 مليون جنيه على الأسهم، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.26% عند 10480 نقطة، بينما هبط مؤشر“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.35% ليسجل 1842 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.12% إلى 2783 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 601 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 28 سهما من إجمالي 194 متداولة، بينما هبط 94 سهما، وبقي 72 دون تغيير.

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وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس الماضى، على أداء متباين لمؤشراتها، وحجم تداولات 995 مليون جنيه على الأسهم، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

توقع خبراء تحليل فنى توقف نزيف خسائر البورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى، وتمكنها من التماسك قرب مستويات الدعوم الحالية، وأن تشهد المؤشرات ارتدادة تصحيحية صاعدة.

خبراء : البورصة المصرية مرشحة للتماسك خلال الأسبوع الجارى

البورصة المصرية

وتوقع ريمون نبيل عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، هبوط” EGX30 ” قرب مستوى الدعم 10200 نقطة الأسبوع الجاري.

وأضاف أنه من الأرجح تمكن” EGX30″ من التماسك، والارتداد لأعلى ليكرر التجربة على 10800 نقطة خلال ما تبقى من مارس الجارى، على أن يظل مستوى المقاومة الرئيسى 11000 نقطة حتى بداية شهر رمضان.

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ورجح ارتداد سهم البنك التجارى الدولى لأعلى وإعادة التجربة على مستوى المقاومة الفرعى 43 جنيها، بالإضافة إلى تحسن أداء بعض القطاعات مثل العقارات والأسمنت.

وأشار إلى الأداء الإيجابى لأسهم قطاع البتروكيماويات والذى يعد الأفضل على الإطلاق منذ بداية العام، خاصة مع الصعود القوى للبترول عالميا بسبب التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وعلى صعيد” EGX70″ قال “نبيل” إن المؤشر شهد تحسنا ملحوظا خلال الأسبوع الماضى ولكن فى عدد قليل من أسهمه طبقا للحالة الفنية وقوة المشترى داخل كل سهم، وتوقع أن يشهد المؤشر ارتدادة صاعدة بصفة مؤقتة.

من جانبه، أشار محمد رضوان عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إلى أن ” EGX30″ لا يزال فى منطقة الأمان حتى الآن على الأجلين المتوسط وطويل المدى وهى منطقة الدعم التى تتراوح بين 10250- 10350 نقطة.

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وتوقع تمكن” EGX30″ من الاستقرار أعلى مستويات الدعم، خاصة فى حال اقتراب سهم البنك التجارى الدولى من منطقة الدعم الرئيسية عند 40 جنيها.

ورجح اتجاه” EGX30″ للصعود حال تمكنه من الارتداد لمستويات قريبة من 10600- 10800 نقطة كأول مستهدف.

وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار ثبات مؤشرات البورصة فى بداية تعاملات الأسبوع، ومن ثم الارتداد لأعلى، سواء على صعيد الأسهم القيادية أو الصغيرة والمتوسطة.

ونصح المتعاملين باستغلال أى ارتفاعات فى تخفيف المراكز، ورجح تحركات إيجابية فى أسهم القطاع العقارى والبتروكيماويات وقطاع الغذاء.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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