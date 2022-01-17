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البورصة المصرية تغلق على أداء متباين بحجم تداولات 723 مليون جنيه على الأسهم

البورصة المصرية تغلق جلسة الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها
رجب عزالدين 4:10 م, الأثنين, 17 يناير 22 4:10 م, الأثنين, 17 يناير 22

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أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب ، وحجم تداولات بلغت 723 مليون جنيه تقريبا.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.24%، عند مستوى 11859 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.04% ليسجل 2195 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.1% إلى 3227 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 723 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء ، بينما اتجه العرب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة حتى الساعة 12.40.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 63 سهما من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 61، وبقي 66 دون تغيير.

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وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب وقيم تداولات ضعيفة بلغت 556 مليون جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية تتعرض لأداء متباين خلال الأسبوع

البورصة المصرية
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يتوقع خبراء تحليل فنى أداءً متباينًا لمؤشرات السوق خلال جلسات الأسبوع الحالي، لتتبع التحركات العرضية سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأعلى بالمؤشر الرئيسي للسوقي EGX30.

ويقول المحللون إن السوق ستواصل التراجع الذي أنهت عليه تعاملاتها السابقة خلال جلسات النصف الأول من الأسبوع الحالي، فيما تتماسك وتتحول لصعود محدود فى النصف الثاني من الأسبوع.

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وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستواجه ضغوطًا خلال النصف الأول من تداولات الأسبوع الحالي، بينما تتماسك وتحاول الصعود خلال النصف الثاني.

وأشار إلى أن الصعود سيكون مدعومًا بتحركات سهم البنك التجاري الدولي، نحو مستويات 53.90 جنيه، لافتًا إلى أن التحرك والاستقرار أعلى هذه المستويات سيدعم السهم نحو 56 جنيهًا.

ولفت “عبدالقادر” إلى أن المؤشرات القطاعية تشهد حركة انتقائية إيجابية للصناعة، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والأسمدة، والبتروكيماويات.

وذكر أن هناك حزمة من الأسهم ستحقق أداءً إيجابيًا حتى نهاية الشهر الحالي، وتشمل “المصرية للاتصالات”، متجهًا نحو 18.20 جنيه، والمجموعة المالية “هيرميس” نحو 16 جنيهًا، وسهم “سي آي كابيتال” إلى 4.90 جنيه، و”أبوقير للأسمدة” نحو 22.80 جنيه، و”خدمات مراكز الاتصال” نحو 3.05 جنيه.

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وأوصى “عبدالقادر” بالشراء على حزمة أسهم تشمل “حديد عز” عند الوصول إلى مستوى 13.70 جنيه، و”مصر الجديدة للإسكان” عند 5.82 جنيه، و”إعمار مصر” عند 2.90 جنيه، وسهم السويدي إليكتريك بنحو 9.30 جنيه.

ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب بالسوق حاليًا يقومون بتغيير المراكز في المحافظ الاستثمارية، فيما يتجه المستثمرون بشكل عام إلى الأسهم صاحبة المركز المالي الجيد.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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