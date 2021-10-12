البورصة المصرية تغلق على أداء متباين وحجم تداولات 1.6 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وحجم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.65% عند مستوى 10783 نقطة،بينما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.14% عند 2679 نقطة، فى حين استقر مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا عند مستوى إغلاق الأمس تقريبا ( 3630 نقطة).

وبلغت قيم التداول على الأسهم فى بورصة مصر حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 69 سهمًا من إجمالي 199 متداولة، بينما هبط 64، وبقي 66 دون تغيير.

إسم الورقة المالية سعر الإقفال بالجنيه نسبة التغير% الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 27.14 12.24 انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية 7.94 9.97 بى اى جى للتجارة والاستثمار 0.258 9.79 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات 4.26 9.79 الاولي للاستثمار والتنمية العقارية 7.38 9.33 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 81.53 7.39 الدولية للأسمدة والكيماويات 4.69 7.32 الدلتا للسكر 16.14 6.25 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 2.1 6.06 القاهرة للدواجن 3.57 5 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 4.3 4.88 مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى 4.4 4.76 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.22 4.21 الالومنيوم العربية 36.64 3.97 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 18.82 3.81 بنك الكويت الوطنى - مصر 20 3.73 اراب للتنمية والاستثمار العقاري 1.089 3.71 السويدى اليكتريك 8.3 3.62 القاهرة للزيوت والصابون 7.34 3.38 أم بي للهندسةM.B 1.561 3.1 الاهلي للتنمية والاستثمار 21.26 2.9 الحديد والصلب المصرية 1.79 2.87 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 12.62 2.85 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) 0.886 2.78 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 1.895 2.77 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 0.154 2.67 العبور للاستثمار العقارى 37.93 2.62 اوراسكوم للتنمية مصر 4.84 2.54 البدر للبلاستيك 1.383 2.29 ابن سينا فارما 3.3 2.17 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره 10.6 2.12 بنك البركة مصر 13.19 1.93 العربية لحليج الأقطان 1.693 1.93 عبور لاند للصناعات الغذائية 5.1 1.8 اودن للاستثمارات المالية 6.24 1.79 المالية و الصناعية المصرية 13.23 1.77 القابضة المصرية الكويتية 1.256 1.7 الشرقية - ايسترن كومباني 12.3 1.65 ارابيا انفستمنتس هولدنج 0.447 1.59 بنك كريدي اجريكول مصر 26.5 1.57 غاز مصر 46.2 1.56 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب 0.59 1.37 مصر للالومنيوم 25.83 1.33 دايس للملابس الجاهزة 0.995 1.32 رمكو لانشاء القرى السياحيه 3.16 1.28 المجموعه الماليه هيرمس القابضه 11.99 1.18 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.69 1.08 المصرية للاتصالات 13.45 1.05 مصر للاسمنت - قنا 15.69 1.03 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 94.85 1.02 العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" 15.96 1.01 جى بى اوتو 4.09 0.99 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 6.6 0.92 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 7.99 0.88 القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية 1.172 0.86 العبوات الطبية 0.494 0.82 العربية للمحابس 2.56 0.79 العربية للصناعات الهندسية 5.18 0.78 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية 13.21 0.76 البنك التجاري الدولي (مصر) 44.8 0.67 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 1.122 0.63 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى 0.812 0.62 المصرية للمنتجعات السياحية 1.713 0.59 البويات والصناعات الكيماوية - باكين 21.22 0.57 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 15.41 0.52 العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 1.95 0.52 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 1.015 0.5 مدينة نصر للاسكان والتعمير 2.63 0.38 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون 5.91 0.34 الملتقي العربي للاستثمارات 3.39 0.3 المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية 0.381 0.26 الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 1.702 0.24 النساجون الشرقيون للسجاد 8.6 0.23 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 0.446 0.22 بالم هيلز للتعمير 1.922 0.16 مجموعة طلعت مصطفى القابضة 7.19 0.14 اجواء للصناعات الغذائية - مصر 24.7 0.12 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية 19.8 0.1 القابضة المصرية الكويتية بالجنية 19 0.05 التعمير والاستشارات الهندسية 38.66 0.03 بنك قطر الوطني الاهلي 16.25 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.1 البنك المصري الخليجي 0.41 بنك التعمير والاسكان 39 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 41.19 الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD 0.708 تنمية للاستثمار العقاري 3.23 الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار 1.682 الاستثمار العقاري العربي - اليكو 0.74 اميرالد للاستثمار العقاري 4.83 العالمية للاستثمار والتنمية 38.74 ريكاب للاستثمارات المالية 6.09 مصر للفنادق 24.39 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا 24.28 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 1.55 عبر المحيطات للسياحه 0.061 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) 32.98 القاهرة للدواجن 3.4 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي 3.34 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 27.99 مطاحن شرق الدلتا 85.08 مطاحن ومخابز شمال القاهرة 27.6 مطاحن مصر الوسطي 31 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 20.41 مطاحن وسط وغرب الدلتا 100.67 العامة للصوامع والتخزين 60 مطاحن مصر العليا 102.16 مطاحن ومخابز الاسكندرية 12.94 ايديتا للصناعات الغذائية 6.96 جهينة للصناعات الغذائية 5.6 مصر لصناعة الكيماويات 11.04 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 30 سماد مصر (ايجيفرت) 11.91 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية 1.897 مصر للاسواق الحرة 7.27 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) 13.57 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه 11.8 القاهرة للخدمات التعليمية 15.5 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 44.41 الدلتا للتأمين 45.18 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 63.29 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه 8.62 اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية 0.59 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية 1.403 العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية 0.877 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 12.79 اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 0.422 EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات 11.37 اوراسكوم المالية القابضة 0.249 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 2.56 اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية 31.94 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 63.48 حق الاكتتاب لشركة النصر للاعمال المدنية-1 22.74 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 1.873 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 3.05 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0.106 ليسيكو مصر 4.21 اسمنت سيناء 6.21 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 1.805 الاهرام للطباعة و التغليف 10.73 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 43 جلاكسو سميثكلاين 28.36 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 6.15 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 57.07 النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 30.12 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية 137.14 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 24.07 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 40 شركة مستشفي كليوباترا 4.2 دلتا للطباعة والتغليف 25.81 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف 72.04 فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات 15.31 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 18.4 -0.05 بلتون المالية القابضة 1.814 -0.06 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 72.95 -0.07 النصر للملابس والمنسوجات - كابو 1.069 -0.09 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 409.5 -0.14 حديد عز 13.58 -0.15 اسيك للتعدين - اسكوم 9.08 -0.22 الاسماعيلية مصر للدواجن 11.45 -0.26 الكابلات الكهربائية المصرية 0.376 -0.27 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك 1.763 -0.28 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 0.601 -0.33 مصر الجديدة للاسكان والتعمير 4.88 -0.41 إعمار مصر للتنمية 2.34 -0.43 النعيم القابضة للاستثمارات 0.229 -0.43 بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 11.29 -0.44 المصرية لنظم التعليم الحديثة 0.211 -0.47 المصرية للدواجن 5.98 -0.5 البنك المصري لتنمية الصادرات 9.69 -0.51 سبيد ميديكال 1.751 -0.51 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول 0.548 -0.54 المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى 5.52 -0.54 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 3.44 -0.58 Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة 4.38 -0.68 اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 0.282 -0.7 سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 4.28 -0.7 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية 13.46 -0.74 الصناعات الغذائية العربية-دومتى 3.96 -0.75 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 5.24 -0.76 جنوب الوادى للاسمنت 1.807 -0.77 مصر الوطنية للصلب - عتاقة 1.758 -0.79 المتحدة للاسكان والتعمير 4.92 -0.81 شارم دريمز للاستثمار السياحى 10.75 -0.83 القاهرة للاسكان والتعمير 42.1 -0.85 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب 0.871 -0.91 الوادى العالمية للاستثمار و التنمية 1.064 -1.02 العامة لصناعة الورق - راكتا 11.31 -1.05 الدولية للصناعات الطبية ايكمي 2.69 -1.1 جدوى للتنمية الصناعية 1.64 -1.2 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية 105.4 -1.26 بى انفستمنتس القابضه 12.19 -1.3 مصر بنى سويف للاسمنت 29.39 -1.31 العربية للخزف - سيراميكا ريماس 4.83 -1.43 اوراسكوم للاستثمار القابضه 0.267 -1.48 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 15.53 -1.77 القناة للتوكيلات الملاحية 18.16 -1.78 سيدى كرير للبتروكيماويات 9.16 -1.82 راية القابضة للأستثمارات المالية 2.6 -1.89 العربية للاسمنت 3.44 -1.99 العربية المتحدة للشحن والتفريغ 1.241 -2.28 الشمس للاسكان والتعمير 11.6 -2.44 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0.713 -2.46 مينا للاستثمار السياحي والعقاري 1.573 -2.48 شركة النصر للأعمال المدنية 27.15 -2.65 الدوليه للمحاصيل الزراعيه 3.45 -2.82 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 66.26 -2.93 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 3.68 -3.16 بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 3.16 -3.36 المجموعه المصريه العقاريه 5.52 -3.5 الاسكندرية للزيوت المعدنية 3.9 -3.94 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك 10 -4.03 مستشفى النزهه الدولي 9.55 -4.21 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 42.22 -4.87 دلتا للانشاء والتعمير 17.66 -5.21 المنصورة للدواجن 1.785 -5.25 حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1 1.298 -6.82 رواد السياحة - رواد 51.59 -7.97 العربية لاستصلاح الاراضي 23.25 -19.99

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب، وحجم تداولات 2.1 مليار جنيه على الأسهم أداء يورصة مصر اليوم

توقعات بعودة السيولة إلى البورصة المصرية بعد اكتتاب إى فينانس

أداء بورصة مصر اليوم

وقالت‭ ‬عصمت‭ ‬ياسين،‭ ‬مدير‭ ‬تداولات‭ ‬الأفراد‭ ‬فى‭ ‬البورصة‭ ،‬إن‭ ‬بورصة مصر‭ ‬ستشهد‭ ‬اتجاها‭ ‬عرضيا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالى،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بعودة‭ ‬السيولة‭ ‬فى‭ ‬النصف‭ ‬الثانى‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬الاكتتاب‭ ‬فى‭ ‬شركة.

وأكدت‭ ‬‮‬‭ ‬فى تعليق لـ «المال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اكتتاب”‮‬e-finance” ‬سيدعم‭ ‬تحركات‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬فى‭ ‬البورصة،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬فى‭ ‬أسهم‭ ‬فورى‭ ‬للمدفوعات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وراية‭ ‬لمراكز‭ ‬الاتصال،‭ ‬وراية‭ ‬القابضة،‭ ‬وبالتبعية‭ ‬سيتحرك‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابى‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬المصرفية،‭ ‬والقطاع‭ ‬البنكى‭ ‬أيضا.

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬السيولة،‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬لا يزالان‭ ‬يضغطان‭ ‬على‭ ‬السوق،‭ ‬ومن‭ ‬الضرورى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بإلغاء‭ ‬الضريبة‭ ‬لجذب‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬بالسوق.

وتوقعت‭ ‬تحرك‭ ‬المؤشر‭ ‬الثلاثينى‭ ‬فى‭ ‬نطاق‭ ‬10850‭ ‬و10900‭ ‬ نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬يظل‭ ‬المؤشر‭ ‬السبعينى‭ ‬يعانى‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬واضح‭ ‬بسبب‭ ‬حركة‭ ‬التصحيح‭ ‬التى‭ ‬يمر‭ ‬بها،‭ ‬والتى‭ ‬تعد‭ ‬أمرًا‭ ‬طبيعيًا‭ ‬عقب‭ ‬الارتفاعات‭ ‬القوية‭ ‬التى‭ ‬شهدها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية.

وقال‭ ‬سمير‭ ‬عزمى،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬بلوم‭ ‬مصر‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ،‬إن‭ ‬بورصة مصر‭ ‬تواجه‭ ‬أداء‭ ‬عرضيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالى‭ ‬نتيجة‭ ‬شح‭ ‬السيولة،‭ ‬وضغوط‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬تطبيقها‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل.

وأكد‭ ‬أن‭ ‬النظرة‭ ‬للبورصة‭ ‬تميل‭ ‬للهبوط‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الفنية‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬إيجابية‭ ‬للسوق،‭ ‬لكن‭ ‬أحجام‭ ‬التداولات‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬تحقق‭ ‬ذلك‭.‬

وتوقع‭ ‬تحركات‭ ‬إيجابية‭ ‬لقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬بدعم‭ ‬الاكتتاب‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬e-finance‮»‬‭ ‬كما‭ ‬سيقود‭ ‬القطاع‭ ‬الصعود‭ ‬المرتقب‭ ‬للسوق