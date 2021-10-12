بورصة وشركات

البورصة المصرية تغلق على أداء متباين وحجم تداولات 1.6 مليار جنيه

البورصة المصرية تغلق الجلسة على أداء متباين لمؤشراتها
رجب عزالدين 5:00 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 5:00 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وحجم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.65% عند مستوى 10783 نقطة،بينما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.14% عند 2679 نقطة، فى حين استقر مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا عند مستوى إغلاق الأمس تقريبا ( 3630 نقطة).

وبلغت قيم التداول على الأسهم فى بورصة مصر حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 69 سهمًا من إجمالي 199 متداولة، بينما هبط 64، وبقي 66 دون تغيير.

إسم الورقة الماليةسعر الإقفال بالجنيهنسبة التغير%
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي27.1412.24
انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية7.949.97
بى اى جى للتجارة والاستثمار0.2589.79
بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات4.269.79
الاولي للاستثمار والتنمية العقارية7.389.33
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة81.537.39
الدولية للأسمدة والكيماويات4.697.32
الدلتا للسكر16.146.25
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات2.16.06
القاهرة للدواجن3.575
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)4.34.88
مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى4.44.76
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)3.224.21
الالومنيوم العربية36.643.97
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية18.823.81
بنك الكويت الوطنى - مصر203.73
اراب للتنمية والاستثمار العقاري1.0893.71
السويدى اليكتريك8.33.62
القاهرة للزيوت والصابون7.343.38
أم بي للهندسةM.B1.5613.1
الاهلي للتنمية والاستثمار21.262.9
الحديد والصلب المصرية1.792.87
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية12.622.85
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )0.8862.78
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها1.8952.77
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف0.1542.67
العبور للاستثمار العقارى37.932.62
اوراسكوم للتنمية مصر4.842.54
البدر للبلاستيك1.3832.29
ابن سينا فارما3.32.17
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره10.62.12
بنك البركة مصر13.191.93
العربية لحليج الأقطان1.6931.93
عبور لاند للصناعات الغذائية5.11.8
اودن للاستثمارات المالية6.241.79
المالية و الصناعية المصرية13.231.77
القابضة المصرية الكويتية1.2561.7
الشرقية - ايسترن كومباني12.31.65
ارابيا انفستمنتس هولدنج0.4471.59
بنك كريدي اجريكول مصر26.51.57
غاز مصر46.21.56
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب0.591.37
مصر للالومنيوم25.831.33
دايس للملابس الجاهزة0.9951.32
رمكو لانشاء القرى السياحيه3.161.28
المجموعه الماليه هيرمس القابضه11.991.18
العامة لمنتجات الخزف والصيني4.691.08
المصرية للاتصالات13.451.05
مصر للاسمنت - قنا15.691.03
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو94.851.02
العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا"15.961.01
جى بى اوتو4.090.99
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية6.60.92
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع7.990.88
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية1.1720.86
العبوات الطبية0.4940.82
العربية للمحابس2.560.79
العربية للصناعات الهندسية5.180.78
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية13.210.76
البنك التجاري الدولي (مصر)44.80.67
الشرقية الوطنية للامن الغذائي1.1220.63
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى0.8120.62
المصرية للمنتجعات السياحية1.7130.59
البويات والصناعات الكيماوية - باكين21.220.57
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية15.410.52
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا1.950.52
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار1.0150.5
مدينة نصر للاسكان والتعمير2.630.38
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون5.910.34
الملتقي العربي للاستثمارات3.390.3
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية0.3810.26
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر1.7020.24
النساجون الشرقيون للسجاد8.60.23
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى0.4460.22
بالم هيلز للتعمير1.9220.16
مجموعة طلعت مصطفى القابضة7.190.14
اجواء للصناعات الغذائية - مصر24.70.12
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية19.80.1
القابضة المصرية الكويتية بالجنية190.05
التعمير والاستشارات الهندسية38.660.03
بنك قطر الوطني الاهلي16.25
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.1
البنك المصري الخليجي0.41
بنك التعمير والاسكان39
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير41.19
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD0.708
تنمية للاستثمار العقاري3.23
الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار1.682
الاستثمار العقاري العربي - اليكو0.74
اميرالد للاستثمار العقاري4.83
العالمية للاستثمار والتنمية38.74
ريكاب للاستثمارات المالية6.09
مصر للفنادق24.39
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا24.28
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية1.55
عبر المحيطات للسياحه0.061
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)32.98
القاهرة للدواجن3.4
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي3.34
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية27.99
مطاحن شرق الدلتا85.08
مطاحن ومخابز شمال القاهرة27.6
مطاحن مصر الوسطي31
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة20.41
مطاحن وسط وغرب الدلتا100.67
العامة للصوامع والتخزين60
مطاحن مصر العليا102.16
مطاحن ومخابز الاسكندرية12.94
ايديتا للصناعات الغذائية6.96
جهينة للصناعات الغذائية5.6
مصر لصناعة الكيماويات11.04
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات30
سماد مصر (ايجيفرت)11.91
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية1.897
مصر للاسواق الحرة7.27
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)13.57
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه11.8
القاهرة للخدمات التعليمية15.5
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا44.41
الدلتا للتأمين45.18
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل63.29
الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه8.62
اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية0.59
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية1.403
العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية0.877
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية12.79
اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية0.422
EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات11.37
اوراسكوم المالية القابضة0.249
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد2.56
اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية31.94
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية63.48
حق الاكتتاب لشركة النصر للاعمال المدنية-122.74
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)1.873
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب3.05
العرفة للاستثمارات والاستشارات0.106
ليسيكو مصر4.21
اسمنت سيناء6.21
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية1.805
الاهرام للطباعة و التغليف10.73
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو43
جلاكسو سميثكلاين28.36
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية6.15
العربية للادوية والصناعات الكيماوية57.07
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل30.12
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية137.14
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية24.07
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية40
شركة مستشفي كليوباترا4.2
دلتا للطباعة والتغليف25.81
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف72.04
فاروتك لانظمة التحكم والاتصالات15.31
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك18.4-0.05
بلتون المالية القابضة1.814-0.06
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي72.95-0.07
النصر للملابس والمنسوجات - كابو1.069-0.09
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية409.5-0.14
حديد عز13.58-0.15
اسيك للتعدين - اسكوم9.08-0.22
الاسماعيلية مصر للدواجن11.45-0.26
الكابلات الكهربائية المصرية0.376-0.27
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك1.763-0.28
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير0.601-0.33
مصر الجديدة للاسكان والتعمير4.88-0.41
إعمار مصر للتنمية2.34-0.43
النعيم القابضة للاستثمارات0.229-0.43
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية11.29-0.44
المصرية لنظم التعليم الحديثة0.211-0.47
المصرية للدواجن5.98-0.5
البنك المصري لتنمية الصادرات9.69-0.51
سبيد ميديكال1.751-0.51
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول0.548-0.54
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى5.52-0.54
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات3.44-0.58
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة4.38-0.68
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية0.282-0.7
سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية4.28-0.7
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية13.46-0.74
الصناعات الغذائية العربية-دومتى3.96-0.75
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس5.24-0.76
جنوب الوادى للاسمنت1.807-0.77
مصر الوطنية للصلب - عتاقة1.758-0.79
المتحدة للاسكان والتعمير4.92-0.81
شارم دريمز للاستثمار السياحى10.75-0.83
القاهرة للاسكان والتعمير42.1-0.85
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب0.871-0.91
الوادى العالمية للاستثمار و التنمية1.064-1.02
العامة لصناعة الورق - راكتا11.31-1.05
الدولية للصناعات الطبية ايكمي2.69-1.1
جدوى للتنمية الصناعية1.64-1.2
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية105.4-1.26
بى انفستمنتس القابضه12.19-1.3
مصر بنى سويف للاسمنت29.39-1.31
العربية للخزف - سيراميكا ريماس4.83-1.43
اوراسكوم للاستثمار القابضه0.267-1.48
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر15.53-1.77
القناة للتوكيلات الملاحية18.16-1.78
سيدى كرير للبتروكيماويات9.16-1.82
راية القابضة للأستثمارات المالية2.6-1.89
العربية للاسمنت3.44-1.99
العربية المتحدة للشحن والتفريغ1.241-2.28
الشمس للاسكان والتعمير11.6-2.44
برايم القابضة للاستثمارات المالية0.713-2.46
مينا للاستثمار السياحي والعقاري1.573-2.48
شركة النصر للأعمال المدنية27.15-2.65
الدوليه للمحاصيل الزراعيه3.45-2.82
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي66.26-2.93
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما3.68-3.16
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية3.16-3.36
المجموعه المصريه العقاريه5.52-3.5
الاسكندرية للزيوت المعدنية3.9-3.94
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك10-4.03
مستشفى النزهه الدولي9.55-4.21
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير42.22-4.87
دلتا للانشاء والتعمير17.66-5.21
المنصورة للدواجن1.785-5.25
حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-11.298-6.82
رواد السياحة - رواد51.59-7.97
العربية لاستصلاح الاراضي23.25-19.99
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وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب، وحجم تداولات 2.1 مليار جنيه على الأسهم

أداء يورصة مصر اليوم
أداء يورصة مصر اليوم

توقعات بعودة السيولة إلى البورصة المصرية بعد اكتتاب إى فينانس

البورصة المصرية
أداء بورصة مصر اليوم

وقالت‭ ‬عصمت‭ ‬ياسين،‭ ‬مدير‭ ‬تداولات‭ ‬الأفراد‭ ‬فى‭ ‬البورصة‭ ،‬إن‭ ‬بورصة مصر‭ ‬ستشهد‭ ‬اتجاها‭ ‬عرضيا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالى،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بعودة‭ ‬السيولة‭ ‬فى‭ ‬النصف‭ ‬الثانى‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬الاكتتاب‭ ‬فى‭ ‬شركة.

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وأكدت‭ ‬‮‬‭ ‬فى تعليق لـ «المال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اكتتاب”‮‬e-finance” ‬سيدعم‭ ‬تحركات‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬فى‭ ‬البورصة،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬فى‭ ‬أسهم‭ ‬فورى‭ ‬للمدفوعات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وراية‭ ‬لمراكز‭ ‬الاتصال،‭ ‬وراية‭ ‬القابضة،‭ ‬وبالتبعية‭ ‬سيتحرك‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابى‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬المصرفية،‭ ‬والقطاع‭ ‬البنكى‭ ‬أيضا.

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬السيولة،‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬لا يزالان‭ ‬يضغطان‭ ‬على‭ ‬السوق،‭ ‬ومن‭ ‬الضرورى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بإلغاء‭ ‬الضريبة‭ ‬لجذب‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬بالسوق.

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وتوقعت‭ ‬تحرك‭ ‬المؤشر‭ ‬الثلاثينى‭ ‬فى‭ ‬نطاق‭ ‬10850‭ ‬و10900‭ ‬ نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬يظل‭ ‬المؤشر‭ ‬السبعينى‭ ‬يعانى‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬واضح‭ ‬بسبب‭ ‬حركة‭ ‬التصحيح‭ ‬التى‭ ‬يمر‭ ‬بها،‭ ‬والتى‭ ‬تعد‭ ‬أمرًا‭ ‬طبيعيًا‭ ‬عقب‭ ‬الارتفاعات‭ ‬القوية‭ ‬التى‭ ‬شهدها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية.

وقال‭ ‬سمير‭ ‬عزمى،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬بلوم‭ ‬مصر‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ،‬إن‭ ‬بورصة مصر‭ ‬تواجه‭ ‬أداء‭ ‬عرضيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالى‭ ‬نتيجة‭ ‬شح‭ ‬السيولة،‭ ‬وضغوط‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬تطبيقها‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل.

وأكد‭ ‬أن‭ ‬النظرة‭ ‬للبورصة‭ ‬تميل‭ ‬للهبوط‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الفنية‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬إيجابية‭ ‬للسوق،‭ ‬لكن‭ ‬أحجام‭ ‬التداولات‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬تحقق‭ ‬ذلك‭.‬

وتوقع‭ ‬تحركات‭ ‬إيجابية‭ ‬لقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬بدعم‭ ‬الاكتتاب‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬e-finance‮»‬‭ ‬كما‭ ‬سيقود‭ ‬القطاع‭ ‬الصعود‭ ‬المرتقب‭ ‬للسوق

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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