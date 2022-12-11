البورصة المصرية تغلق على أداء متباين لمؤشراتها بحجم تداولات 2.4 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الأحد، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وجحم تداولات بلغ 2.4 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.69% عند 14587 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.61%، ليسجل 2745 نقاط، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.08% عند 4023 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 2.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 64 من إجمالي 206 متداولة، بينما هبط 85 وبقي 57 دون تغيير.

خبراء: البورصة المصرية تختبر مستوى 15300 نقطة خلال الأسبوع

البورصة المصرية

وقال خبراء تحليل فني، إن السوق تشهد حاليًا حركة شرائية قوية للمستثمرين العرب والمؤسسات المحلية، تردد صداها في إغلاقات الأسبوع الماضي، والتي صعد فيها EGX30 بما يقارب 9%، مغلقًا عند مستوى 14838 نقطة، وEGX70 بـنحو 4%، عند 2728 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 5.5% عند 4019 نقطة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن البورصة ستواصل الصعود بتداولات الأسبوع الحالي نحو 15300 نقطة، مدعومة بتراجع العملة المحلية، وأثرها على أسعار الأسهم بالسوق، والاستثمارات المتوقع أن يضخها الصندوق السيادي القطري بالسوق.

ونشرت “المال” مؤخرًا نقلًا عن مصادر اعتزام الصندوق السيادي القطري شراء حصة من أسهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”.

وكشفت وكالة «بلومبرج» مطلع نوفمبر الماضي، إيداع قطر مليار دولار فى البنك المركزي المصري، على أن تتحول لاحقًا لتكون ضمن قيمة حصص بشركات مصرية يستحوذ عليها “السيادي القطري”.

وأكد “عبدالقادر” أن الصعود الانتقائي هو المسيطر حاليًا على أسهم السوق، إذ يتجه المستثمرون صوب الأسهم صاحبة القيمة المالية المرتفعة، والتي تعد مخزونًا للقيمة، وفرصًا مضمونة للربح.

وقالت دعاء زيدان، خبير أسواق المال، إن السوق تستهدف 15000 نقطة الأسبوع الحالي، بدعم حركة المشتريات القوية التي تشهدها البورصة حاليًا على الأسهم القوية.

ولفتت دعاء زيدان إلى أن السوق تتطلع حاليًا إلى ضخ سيولة خليجية جديدة بالسوق، ممثلة في استثمارات الصندوق السيادي القطري، كما أن إقرار صندوق النقد الدولي قرض مصر بشكل نهائي في اجتماعه 16 سبتمبر الجاري سوف يدعم البورصة، ويُعيد تقييمات الأسهم بالسوق.

وأكدت أن مشتريات المؤسسات المحلية تدعم السوق بقوة الفترة الراهنة، وهو ما ينعكس على التداولات اليومية التي تتجاوز حاليًا مستويات 3 مليارات جنيه.

وعلى صعيد حركة المؤشر السبعيني، توقعت دعاء زيدان استهدافه مستوى 2800 و 3100 نقطة، بدعم تمتع نسبة كبيرة من أسهمه بفرص قوية للصعود هذا الأسبوع.