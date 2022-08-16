البورصة المصرية تغلق على أداء متباين لمؤشراتها بحجم تداولات 1.4 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب بحجم تداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.72% عند 9843 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.92%، ليسجل 2149 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.53% مسجلًا 3064 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 63 سهما من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 81 وبقي 45 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الاثنين على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الأحد على أداء متباين بحجم تداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

خبراء : البورصة المصرية مرشحة لاستهداف 10200 نقطة خلال الأسبوع

البورصة المصرية

وتوقع خبراء تحليل فنى سيطرة التحركات الصاعدة على مؤشرات البورصة الأسبوع الحالي، ليستهدف EGX30 مستويات 10200 نقطة على أن تنتقل إلى مستوى يدور بين 10500-10600 نقطة.

وحدد الخبراء مستوى دعم EGX30 بمنطقة 9800 نقطة، والذى يمثل أول إشارة سلبية حال كسره، ما قد يفاقم من الضغوط البيعية على المؤشر.

وأضافوا أن EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة مؤهل لاستهداف مستويات 2200 نقطة بتعاملات الأسبوع الحالي، مدعومًا بالتحركات الإيجابية وتمكنه من إنهاء الأسبوع الماضي، متجاوزًا المقاومة المهمة 2040 نقطة.

وتوقع محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، صعود مؤشر EGX30 الأسبوع الحالي، خاصة مع زخم الاستحواذات التى أعلن عنه الصندوق السعودي، وكذلك الإغلاقات الإيجابية بجلسة الخميس، ومعدلات التنفيذ وأحجام التداول.

ورجح «عطا» استهداف EGX30 حاجز 10200 نقطة خلال الأسبوع الحالي، ثم استهداف 10500 نقطة لاحقًا، محددًا مستوى دعم المؤشر عند 9900 نقطة، فى الوقت ذاته ربما يستهدف EGX70 2200 نقطة، خاصة بعد تمكنه من تجاوز المقاومة المهمة عند 2040.

من جانبه، توقع محمد رضوان، محلل فني للأسواق العالمية بشركة Tradepedia ، أن يختبر EGX30 مستوى المقاومة 10200-10300 نقطة، ناصحًا المتعاملين بتخفيف المراكز، خاصة الهامشية قرب مستويات المقاومة المستهدفة.

وأشار «رضوان»، إلى أنه حال استكمل EGX30 التحركات الصاعدة فإنه من المتوقع أن يتجه صوب مستويات 10600 – 10800 نقطة على الأجل المتوسط.

ونوه بأن أول إشارة سلبية ربما تواجه مؤشر EGX30 هى الإغلاق أسفل مستوى 9800 نقطة، ما قد يشير إلى انتهاء الحركة الصعودية التصحيحية ومعاودة سيطرة القوى البيعية.

أما على صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أكد أن EGX70 كان الأفضل أداءً، بعدما استطاع التحول للاتجاه الصاعد على المدى القصير، وكذلك تحقيق أول المستهدفات بالوصول لمستوى 2050 نقطة، متوقعًا استهداف EGX70 مستويات 2200-2250 نقطة شريطة الاستقرار أعلى 1950 نقطة.