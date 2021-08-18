البورصة المصرية تغلق على أداء متباين رغم صفقة الحجم الكبير على أسهم «فوري»

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها، رغم صفقة الحجم الكبير على أسهم شركة فوري وارتفاع إجمالى التداول على الأسهم إلى 3.5 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.27% عند 10907 نقطة، بينما صعد “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.43% إلى 2932 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% مسجلًا 3895 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.9 مليار جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 65 سهمًا من إجمالي 192 متداولًا، بينما هبط 95، وبقي 32 دون تغير.

البورصة المصرية: تنفيذ صفقة ضخمة على فوري بقيمة 1.25 مليار جنيه

لوجو شركة فوري

وشهدت جلسة الأربعاء صفقة من الحجم الكبير على أسهم شركة فورى للمدفوعات الاليكترونية بقيمة إجمالية قدرها 1.25 مليار جنيه تقريبا.

وقالت المجموعة المالية هيرميس –المستشار المالى للصفقة- إن هذه العملية جرت على أسهم مملوكة لعدد من من المساهمين فى فوري تعادل (4.3%) من إجمالى الأسهم .

وتضم قائمة المساهمين البائعين، صندوق المؤسسة المصرية الأمريكية، لينك هولدكو بي ڨي (هيليوس)، ريسبونسابيليتي للاستثمار، بلاك سبارو للاستثمارات طويلة الأجل (MENA LTV). وفقا لبيان صادر عن هيرميس صباح الأربعاء.

وجرى البيع من خلال عملية طرح ثانوي فى البورصة المصرية بقيمة إجمالية 80 مليون دولار، ما يعادل حوالى 1.25 مليار جنيه مصرى ،ولعبت هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك عن البائعين.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه على الأسهم.

وتوقّع خبراء بسوق المال، فى وقت سابق، أن تشهد البورصة المصرية حالة ترقب لموجات من السيولة وضم شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، إضافة إلى انتعاش القطاع العقارى في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن طرح «ملياري» جديد قريبًا.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن «العاصمة الإدارية» شركة ضخمة تتمتع بإيرادات كبيرة، وطرحها يمثل إضافة قوية لرأس المال السوقى للبورصة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون سعر طرح السهم ملائمًا لضمان نجاح الطرح، والإقبال عليه.

من جانبه أكد محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم للسمسرة، أن طرح العاصمة الإدارية فى البورصة خطوة مهمة للغاية تؤكد أن البورصة المصرية أصبحت فى دائرة الاهتمام، وأنها تتمتع بمستقبل واعد، وهو ما يؤكده حجم الطرح المتوقع.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن البورصة تتجه صوب 11100 نقطة، الأسبوع الحالي، لافتة إلى أن إعلان الرئيس السيسى طرح شركة العاصمة الإدارية سيدعم تحركات القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن القطاع العقارى حاليًّا هو أحد القطاعات الجاذبة لمشتريات المستثمرين العرب فى البورصة المصرية، وبالتبعية قطاع الإنشاءات.

وأشارت إلى أن قطاع العقارات شهد، خلال الفترة الماضية، تحركات إيجابية، على صعيد الأسهم الصغيرة بالقطاع؛ ومنها الشمس للإسكان والتعمير، والمتحدة للإسكان، والأسهم الكبيرة؛ ومنها مجموعة طلعت مصطفى، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.