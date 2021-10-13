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البورصة المصرية تغلق على أداء متباين بحجم تداولات 1.1 مليار جنيه

وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم
رجب عزالدين 4:32 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 4:32 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.9% عند مستوى 10881 نقطة، بينما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.21% عند 2647 نقطة، فى حين هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.88% عند مستوى 3598 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 35 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 106، وبقي 51 دون تغيير.

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وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وحجم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

توقعات بعودة السيولة إلى البورصة المصرية بعد اكتتاب إى فينانس

البورصة المصرية
أداء بورصة مصر اليوم

وتوقعت‭ ‬عصمت‭ ‬ياسين،‭ ‬مدير‭ ‬تداولات‭ ‬الأفراد‭ ‬ب‬البورصة‭ ،‬فى وقت سابق أن تشهد ال‬بورصة ‬اتجاها‭ ‬عرضيا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالى،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بعودة‭ ‬السيولة‭ ‬فى‭ ‬النصف‭ ‬الثانى‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬الاكتتاب‭ ‬فى‭ ‬إى فينانس.

وأكدت‬‮‬‭ ‬فى تعليق لـ «المال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اكتتاب”‮‬e-finance” ‬سيدعم‭ ‬تحركات‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬فى‭ ‬البورصة،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬فى‭ ‬أسهم‭ ‬فورى‭ ‬للمدفوعات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وراية‭ ‬لمراكز‭ ‬الاتصال،‭ ‬وراية‭ ‬القابضة،‭ ‬وبالتبعية‭ ‬سيتحرك‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابى‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬المصرفية،‭ ‬والقطاع‭ ‬البنكى‭ ‬أيضا.

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ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬السيولة،‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬لا يزالان‭ ‬يضغطان‭ ‬على‭ ‬السوق،‭ ‬ومن‭ ‬الضرورى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بإلغاء‭ ‬الضريبة‭ ‬لجذب‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬بالسوق.

وتوقعت‭ ‬تحرك‭ ‬المؤشر‭ ‬الثلاثينى‭ ‬فى‭ ‬نطاق‭ ‬10850‭ ‬و10‭ ‬ نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬يظل‭ ‬المؤشر‭ ‬السبعينى‭ ‬يعانى‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬واضح‭ ‬بسبب‭ ‬حركة‭ ‬التصحيح‭ ‬التى‭ ‬يمر‭ ‬بها،‭ ‬والتى‭ ‬تعد‭ ‬أمرًا‭ ‬طبيعيًا‭ ‬عقب‭ ‬الارتفاعات‭ ‬القوية‭ ‬التى‭ ‬شهدها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية.

وقال‭ ‬سمير‭ ‬عزمى،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬بلوم‭ ‬مصر‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ،‬إن‭ ‬بورصة مصر‭ ‬تواجه‭ ‬أداء‭ ‬عرضيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالى‭ ‬نتيجة‭ ‬شح‭ ‬السيولة،‭ ‬وضغوط‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬تطبيقها‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل.

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وأكد‭ ‬أن‭ ‬النظرة‭ ‬للبورصة‭ ‬تميل‭ ‬للهبوط‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الفنية‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬إيجابية‭ ‬للسوق،‭ ‬لكن‭ ‬أحجام‭ ‬التداولات‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬تحقق‭ ‬ذلك‭.‬

وتوقع‭ ‬تحركات‭ ‬إيجابية‭ ‬لقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬بدعم‭ ‬الاكتتاب‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬‮«،‬e-finance‮»‬‭ ‬كما‭ ‬سيقود‭ ‬القطاع‭ ‬الصعود‭ ‬المرتقب‭ ‬للسوق.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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