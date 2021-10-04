البورصة المصرية تغلق على أداء متباين بحجم تداولات 962 مليون جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على صعود جماعى ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 962 مليون جنيه على الأسهم

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.59% عند مستوى 10427 نقطة، بينما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.15% عند 2673 نقاط، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05 % عند مستوى 3613 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 962 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 50 سهمًا من إجمالي 196 متداولة، بينما هبط 75، وبقي 71 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية‭ ‬مرشحة‭ ‬للصعود إلى مستوى 10800 نقطة

البورصة المصرية

وتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬تحليل‭ ‬فنى‭ ‬ارتداد‭ ‬مؤشرات‭ ‬البورصة المصرية ‬خلال‭ ‬تعاملات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي،‭ ‬وبدء‭ ‬تجاوز‭ ‬موجة‭ ‬الخسائر‭ ‬التى‭ ‬لحقتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوعين‭ ‬السابقين.

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬ترقب‭ ‬المستثمرين‭ ‬اتضاح‭ ‬موقف‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬على‭ ‬تعاملات‭ ‬البورصة،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬إفصاح‭ ‬بعض‭ ‬الأعضاء‭ ‬عن‭ ‬نواياهم‭ ‬بتقديم‭ ‬مقترح‭ ‬لإلغاء‭ ‬أو‭ ‬تأجيل‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭.‬

وتوقعوا‭ ‬ارتداد‭ ‬المؤشر‭ ‬الرئيسى‭ ‬‮«‬EGX30‮»‬‭ ‬لقرب‭ ‬10700‭-‬10800‭ ‬نقطة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي.‬

واعتبر‭ ‬أدهم‭ ‬جمال‭ ‬الدين،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬‮ «‬كايرو‭ ‬كابيتال‮» ‬‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬الإغلاق‭ ‬الإيجابى‭ ‬لمؤشر‭ ‬‮«‬EGX30‮»‬‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضى،‭ ‬وتقليص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬خسائره‭ ‬الأسبوعية،‭ ‬بداية‭ ‬إيجابية‭ ‬تدعم‭ ‬ارتداد‭ ‬المؤشر لأعلى.

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬ظهور‭ ‬القوى‭ ‬الشرائية‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬‮‬EGX30‮‬‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬10300‭ ‬نقطة،‭ ‬ما‭ ‬دعم‭ ‬استقرار‭ ‬المؤشر‭ ‬وصعوده‭ ‬مجددا‭ ‬لأعلى‭ ‬10500‭ ‬نقطة.

وتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستكمل‭ ‬‮‬EGX30‮‬‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي ‬الصعود‭ ‬لـ‭ -‬10700‭ ‬10800‭ ‬نقطة،‭ ‬استكمالا‭ ‬للارتداد‭ ‬التصحيحى‭.‬

بدورها،‭ ‬توقعت‭ ‬منى‭ ‬مصطفى‭ ‬مدير‭ ‬حسابات‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬عربية‭ ‬أون‭ ‬لاين‭ ‬للوساطة‭ ‬فى‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬أداء‭ ‬إيجابيًا‭ ‬لمؤشرات‭ ‬البورصة،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬النصف‭ ‬الثانى‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضغوط‭ ‬البيعية،‭ ‬بالسوق‭ ‬بدأت‭ ‬‬الانحسار،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تجاوز‭ ‬بعض‭ ‬الأخبار‭ ‬السلبية‭ ‬التى‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬المؤشرات‭ ‬ومنها‭ ‬أزمة‭ ‬‮«‬إيفرجرين‮»‬‭ ‬الصينية،‭ ‬وإعادة‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬مجددا،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬لتسارع‭ ‬وتيرة‭ ‬البيع‭ ‬فى‭ ‬البورصة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية.

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬تترقب‭ ‬حاليًا‭ ‬موقف‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية.

ورجحت‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مؤشرات‭ ‬البورصة‭ ‬تذبذبات‭ ‬فى‭ ‬مستهل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي،‭ ‬لحين‭ ‬اتضاح‭ ‬مدى‭ ‬سيطرة‭ ‬القوى‭ ‬البيعية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تعاود‭ ‬القوى‭ ‬الشرائية‭ ‬ضخ‭ ‬سيولة‭ ‬فى‭ ‬السوق‭.‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬طالما‭ ‬تمكن‭ ‬‮‬EGX30‮‬‭ ‬من‭ ‬التماسك‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬10200‭ ‬نقطة،‭ ‬فمن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬ارتدادة‭ ‬لأعلى‭ ‬بمنتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجارى‭ ‬مستهدفا ‭ ‬-10600‭ ‬10700‭ ‬نقطة‭.‬