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البورصة المصرية تغلق على أداء متباين بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه

البورصة المصرية تغلق جلسة الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها
رجب عزالدين 4:04 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 4:04 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين و الأجانب ، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.43% عند 11187 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.33% عند 2904 نقطة، واستقر “egx100” الأوسع نطاقًا عند مستوى 3910 نقطة.

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وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 82 سهمًا من إجمالي 193 سهمًا متداولًا، بينما هبط 81، وبقي 30 دون تغير.

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وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

نعيم : البورصة المصرية تختبر مستوى 11000 نقطة

سهم القاهرة للاستثمار بالبورصة المصرية
وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية تختبر حاليًا مستوى 11000 نقطة، موضحةً أن تمكنها من تجاوز مستوى المقاومة 11150 نقطة سيدفعها نحو مستويات أعلى.

وأوصت “نعيم” في تقريرها بشراء سهم “المصرية للمنتجعات السياحية” بالقرب من 2.23 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 2.60 ثم 2.80 جنيه. كما أوصت بشراء سهم “أوراسكوم للاستثمار القابضة” بالقرب من 0.23 جنيه وحددت مستهدفاته عند 0.28 ثم 0.33 جنيه .

وتوقع محللون فنيون فى وقت سابق، أن تستكمل مؤشرات البورصة المصرية تحركاتها الصاعدة خلال تعاملات الأسبوع الجاري مع هدوء الحركة التصحيحية الهابطة، بفعل جني الأرباح والتي استمرت على مدار الأسبوع الماضي.

وأكدوا قدرة المؤشر الرئيسي للبورصة على اختراق منطقة 11200 نقطة، وهي المستويات السابقة لفترة التصحيح، ثم إعادة التجربة على منطقة المقاومة المهمة عند 11400 و11800 نقطة.
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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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