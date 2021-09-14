البورصة المصرية تغلق على أداء متباين بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين و الأجانب ، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.43% عند 11187 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.33% عند 2904 نقطة، واستقر “egx100” الأوسع نطاقًا عند مستوى 3910 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 82 سهمًا من إجمالي 193 سهمًا متداولًا، بينما هبط 81، وبقي 30 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

نعيم : البورصة المصرية تختبر مستوى 11000 نقطة