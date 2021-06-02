البورصة المصرية تغلق على أدء متباين بدفع مبيعات العرب والأجانب

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب والعرب وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.16% عند 10120 نقطة .

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.55% إلى 2330 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.84 % إلى 3251 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللون الأخضر والأحمر، إذ صعد 74 سهما من إجمالى 189متداولًا، بينما هبط 81 وبقى 34 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة أمس الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

كما أغلقت تداولات جلسة الاثنين ، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وبيعى للأجانب.

كذلك أغلقت جلسة الأحد (بداية الأسبوع)، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وبيعى للأجانب.

خبراؤ يتوقعون أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع

البورصة المصرية

وتوقع خبراء التحليل الفني فى وقت سابق، استكمال مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، رحلة الارتداد التصحيحي الصاعد، مستهدفًا مستويات 10400 – 10500 نقطة على الأجل القريب، ومن ثم 10800 نقطة على الأجل المتوسط.

وأشار الخبراء إلى الأداء الإيجابي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI ، ما يؤهله لاختراق مستوى المقاومة 2273 نقطة، واستكمال الصعود مستهدفًا 2400 نقطة.

قال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، إن تحركات مؤشر EGX30، مالت نحو الهدوء خلال تعاملات أمس، كعادة جلسة بداية الأسبوع التي يغيب عنها المستثمرون الأجانب.

وتابع “غريب” أنه EGX30، ما زال يسعى للارتداد بعد هبوطه الأسبوع الماضي لمستويات قرب 10200 نقطة، لافتًا إلى أنه رغم التحركات الهادئة نسبيًّا للمؤشر فإنه مرشح للصعود.

وتوقع غريب صعود مؤشر EGX30 ، في اتجاه مستويات المقاومة 10400 – 10500 نقطة على الأجل القريب.

ونوه غريب إلى تفوق مؤشر EGX70، خلال الفترة القليلة الماضية، والذي يسير عكس نظيره EGX30، إذ يستهدف «السبعينى» تجاوز مستوى المقاومة 2273 نقطة، في حين يسعى «الثلاثيني» للتماسك قرب مستويات الدعم والارتداد.

وتوقع تمكن مؤشر EGX70، من تأكيد اختراق مستوى المقاومة 2273 نقطة اليوم، ليستكمل الصعود مستهدفًا المقاومة التالية عند 2400 نقطة.

ومن جانبه، قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحليين الفنيين،إن المؤشر الرئيسى يستهدف المستويات التالية عند 10700 – 10870 نقطة على الأجل المتوسط.