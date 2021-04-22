البورصة المصرية تغلق جلسة الخميس على أداء متباين لمؤشراتها

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الخميس (نهاية الأسبوع) على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وشرائى للأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.4% عند 10600 نقطة. بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.08% إلى 2011 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.51% إلى 2942 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 922 ملايين جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 100 سهما من إجمالى 181 متداولا، بينما هبط 51 وبقى 30 دون تغير.

حركة البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الأربعاء على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب، وبيعي للمصريين.

وأغلقت البورصة جلسة الثلاثاء على ارتفاع جماعى بنسبة %1.71 لمؤشر EGX30، مسجلًا 10620.05 نقطة، مع صعود EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.23 إلى 1958.39 نقطة.

كما أغلقت جلسة الاثنين على صعود جماعى لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 5.5 مليار جنيه تقريبا.

كذلك أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعي، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز 460 مليون جنيه على الأسهم.

خبراء سوق المال يتوقعون موجة صعود فى البورصة

ونجحت مؤشرات البورصة فى اختراق مقاومة مستوى 10500 نقطة خلال الجلستين الماضيتين، لتعلن بدء موجة صاعدة مدعومة بالتحركات الإيجابية لسهم البنك التجارى الدولي CIB.

وتوقّع خبراء البورصة أن تستكمل السوق تحركاتها الإيجابية على المدى القصير، مرشحين EGX30 للتحرك صوب مستوى 10700 نقطة، والتى تمثل منطقة مقاومة قد تهدئ وتيرة الصعود قليلًا، ثم استهداف مستويات 10900 نقطة.

وأكدوا احتمالات حدوث عمليات جنى أرباح جزئية بمستويات 10700 نقطة، مشيرين إلى أن الأسبوعين المقبلين قد يحملان شهادة طمأنة للمستثمرين حال عودة المؤسسات إلى الشراء مجددًا بقوة خاصة الأجنبية منها.

من جهته قال مصطفى فوزي، رئيس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن تحركات السوق بجلسة أمس كانت إيجابية عقب فترة من موجات الهبوط التى كبدت المؤشر خسارة بنحو 2000 نقطة.

وأكد رئيس شركة بايونيرز، أن السوق بحاجة إلى صعود متواصل على مدار الأسبوعين المقبلين، على أن تصاحبه تحركات إيجابية شرائية من قبل المؤسسات وتحديدًا الأجنبية منها، حتى تكون بمثابة رسالة تأكيد للمستثمرين بتحسن حال السوق.

من جانبه قال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن EGX30 نجح فى اختراق مقاومة مستوى 10500 نقطة، وتأكيد ذلك الاختراق وسط تداولات مرتفعة، الأمر الذى يهيئ المؤشر للتحرك صوب مستوى 10700 نقطة فى الأجل القصير.

وتوقّع غريب أن تهدأ وتيرة الصعود عند اقتراب المؤشر من مستوى مقاومة 10700 نقطة، مرجحًا حدوث عمليات جنى أرباح بها، فى ظل ارتفاع سهم البنك التجارى الدولى من مستويات الـ52 إلى 60 جنيه خلال الأيام الأخيرة.

وأشار مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إلى أنه فى حال تخطي مقاومة 10700 نقطة، فإن EGX30 سيستهدف مستوى 10935 نقطة، فيما سيختبر مؤشر EGX70 مستوى المقاومة 1975 نقطة، والتى فى حال تخطيها فسيتجه صوب 2033 نقطة.