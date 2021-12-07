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البورصة المصرية تغلق جلسة الثلاثاء على أداء متباين بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه

البورصة المصرية تغلق جلسة الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها
رجب عزالدين 4:42 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 4:42 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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أغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب وشرائي للمصريين والعرب وقيم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.2% عند مستوى 11538 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.82% ليسجل 2135 نقطة، في حين صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.29% إلى 3136 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 25 سهمًا من إجمالي 196 متداولة، بينما هبط 118 ، وبقي 53 دون تغيير.

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وأغلقت البورصة المصرية جلسة الاثنين على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب وقيم تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

محللون ينصحون المتعاملين فى البورصة المصرية بشراء أسهم معينة تحسبا للفيروس الجديد

البورصة المصرية
البورصة المصرية

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق تأثيرًا محدودًا على البورصة المصرية الأسبوع الحالى، على خلفية ظهور «أوميكرون» المتحور الجديد لفيروس كورونا، وما خلفه من هبوط حاد بالأسواق العالمية، وأسعار النفط.

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وجاءت توصيات الخبراء للمستثمرين بالتركيز على الأسهم صاحبة المركز القوى ماليًا، وصاحبه العائد والكوبونات المرتفعة، ومضاعف الربحية المنخفض، والكوبونات المرتفعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الجمعة قبل الماضية عن ظهور سلالة جديدة وخطيرة من فيروس كورونا المستجد، أطلق عليها اسم «أوميكرون» قد تكون مقاومة للقاحات المتاحة حاليًا، وجاء رد الأسواق العالمية وأسعار النفط على ذلك سريعًا.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن البورصة تعانى وهنًا وضعفًا فى ظل عدم وجود حلول جذرية لأزمتها، ما يجعلها سريعة الاستجابة لأى وعكة تحدث فى الأسواق العالمية.

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ويرى «فتح الله» أن وضع البورصة لا يعبر عن قوة الاقتصاد، ومعدلات النمو الاقتصادى الفائقة.

من جانبه، يرى ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن الذعر الذى خلفه ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا سينعكس على البورصة، إلا أنه لفت إلى أن هذه التداعيات ستظهر فى صورة تراجعات محدودة بجلسات بداية الأسبوع فقط.

وأوصى «المصرى» المستثمرين بالتركيز على الأسهم التى تتمتع بعوائد مرتفعة، وكوبونات عالية، ومضاعف ربحية منخفض.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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