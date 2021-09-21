بورصة وشركات

البورصة المصرية تغلق جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى بدفع مبيعات المصريين

البورصة المصرية تغلق جلسة الثلاثاء على حجم تداولات 1.5 مليار جنيه
رجب عزالدين 4:24 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 4:24 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.98% عند 10498 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 3.34% عند 2598 نقطة، بينما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.29% عند مستوى 3535 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه الأجانب والعرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 18 سهمًا من إجمالي 195 سهمًا متداولًا، بينما هبط 136، وبقي 41 دون تغير.

اقرأ أيضا  «تمويلى» تطلق 4 منتجات جديدة متناهية الصغر

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.19 مليار جنيه.

ويتوقع خبراء سوق المال استمرار هيمنة الأداء العرضى على السوق، وسط تحركات انتقائية إيجابية لأسهم بعض القطاعات، واستمرار عمليات المضاربة، ومشتريات المستثمرين العرب.

ورجحوا حدوث تحركات عرضية فى مستويات 10800 و11300 نقطة للمؤشر الثلاثينى، مع حركة تجميع بالأسهم صاحبة مضاعفات الربحية الجيدة.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة لحركة عرضية خلال الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن السوق تشهد تركيزا من المستثمرين على الأسهم صاحبة فرص الربحية، يعد أبرزها سهم النساجون الشرقيون، وحديد عز، والمجموعة المالية هيرميس، وأموك، وسيدى كرير بقطاع البتروكيماويات.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق على هبوط جماعى بحجم تداولات 1.6 مليار جنيه

وأوضح أن السوق تمر حاليا بمرحلة تجميع مع استمرار مواجهة ضغط الحديث عن ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتطبيق آليات التداول الجديدة، مما يتوقع معه تحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 10800 و11150 نقطة.

ويرى أن المستثمرين العرب سيواصلون تحركاتهم الشرائية بالسوق، بينما يواصل الأجانب حركة البيع، وإن كان إجمالا بوتيرة أقل من العام الماضى.

وترى دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الثلاثينى يواجه تحركات عرضية فى نطاق 10876 و11300 نقطة.

وأوضحت أن تحركات المؤشر السبعينى لا تزال أفضل من الثلاثينى، مع عمليات المضاربات المتواصلة على أسهم قطاعات الأسمنت، والبورسلين.

اقرأ أيضا  وثائق «صناديق الاستثمار» تتداعى لهبوط البورصة الأسبوع الماضى

وقالت إن المستثمرين العرب سيواصلون تحركاتهم الشرائية، التى يتركز معظمها فى قطاعات الدواجن، والعقارات، بينما يستمر الأجانب فى حركتهم البيعية.

ولفتت إلى أن قطاعات الصناعة، والألمونيوم، والحديد، والسيراميك، تشهد تحركات إيجابية بدعم الارتفاعات القياسية لأسعار السلع العالمية.

وأكدت أن السوق لا تزال بحاجة إلى دخول قوى من المؤسسات، ما يتطلب طروحات جديدة قوية بالبورصة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

ملف الكاتب رجب عزالدين

اقرأ أيضاً

بايونيرز القابضة ترفع اللبس : الحصن للاستشارات لا علاقة لها بعقوبات الرقابة المالية

رجب عزالدين 2:03 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

المنصورة للدواجن تفصح عن شراء مساهم حصة أسهم بقيمة 4.5 مليون جنيه

رجب عزالدين 1:16 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

بلتون القابضة توافق على زيادة رأسمالها بقيمة 35.6 مليون جنيه

رجب عزالدين 12:36 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

إيقاف التعامل على 25 سهماً بالبورصة لمدة 10 دقائق بسبب الهبوط

مصطفى طلعت 12:15 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

بلتون ترفع القيمة العادلة لسهم «IDH» إلى 24.6 جنيه

مصطفى طلعت 12:00 م, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

«نعيم»: تحرك البورصة المصرية أدنى 10685 نقطة يُنذر بمزيد من التراجع

أسماء السيد 11:21 ص, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21