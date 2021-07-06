البورصة المصرية تغلق جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى بحجم تداولات 1.1 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.87% عند 10154 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.49% إلى 2292 نقطة، في حين تراجع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.52% إلى 3229 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 16 سهما من إجمالى 194 متداولًا، بينما هبط 154، وبقي 24 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

كما أنهت جلسة الأحد، على صعود جماعي بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب وقيم تداولات بلغت 896 مليون جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة لتحركات عرضية خلال الأسبوع

البورصة المصرية

ويتوقع خبراء تحليل مالى تحركات عرضية ضيقة النطاق فى البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالى، وسط أداء إيجابى انتقائى للقطاعات، وبعض الأسهم القيادية.

ويرى الخبراء ضعفًا واضحًا للسيولة فى السوق، مع تركُزها فى قطاعات معينة، نتيجة تحفظ المستثمرين بسبب الأوضاع المحيطة فى سوق الأسهم.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية إن تعاملات الأسبوع الحالى ستشهد ارتفاعا فى النصف الأول من الأسبوع الحالى، بينما يشهد النصف الثانى من الأسبوع عمليات جنى أرباح، وتراجعات.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك سيتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق عرضى ضيق بين 10080 و 10350 نقطة، خلال الأسبوع الحالى، لافتًا إلى أن استقرار سهم البنك التجارى الدولى أعلى منطقة 52.80 جنيه، سيتجه به نحو 57 جنيها.

وتابع: “مستهدفات حزمة من الأسهم الأسبوع الحالى، والمتوقع أن تحقق حركة صعودية ومنها السويدى إليكتريك ليتجه نحو 8.90 جنيه، مقابل 8.4 نهاية التعاملات السابقة، وسهم العربية للأسمنت نحو 5.54 جنيه، مقارنة مع 5.27 جنيه، وسهم سيدى كرير للبتروكيماويات نحو 12.50 جنيه، مقارنة مع 11.9 جنيه نهاية التعاملات السابقة”.

وتوقع استهداف سهم أبو قير لمستوى 21 جنيها، مقارنة مع 19.2 جنيه فى الجلسة السابقة، بجانب تحرك سهم الشمس للإسكان والتعمير نحو 6.20 جنيه، مقارنة مع 5.5 جنيه فى التعاملات السابقة، لافتًا إلى الأداء الجيد لأسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” ومجموعة مستشفى كليوباترا، وبنك أبوظبى الإسلامى.

من جانبها، قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستشهد الأسبوع الحالى حركة قطاعية انتقائية، فى قطاعات الأغذية، والأسمنت، والبتروكيماويات، والأدوية، وسط تحركات إيجابية لأسهم المؤشر الثلاثينى بين 10100 نقطة، و 10325 نقطة.

وتوقعت تحركات إيجابية لسهم الدلتا للسكر ليتجه نحو 10 جنيهات، مقارنة مع 9.22 جنيه، وسهم أسمنت قنا نحو 12.50 جنيه، فى حالة تخطيه 11.60 وسهم كفر الزيات للمبيدات نحو 38 جنيها، حال الثبات فوق 34 جنيها.