البورصة المصرية تغلق جلسة الثلاثاء على صعود جماعي بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات، جلسة الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.39% عند 12622 نقطة، كما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.36%، ليسجل 2406 نقاط، كذلك صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.56% عند 3503 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 90 من إجمالي 203 متداولة، بينما هبط 46 وبقي 67 دون تغيير.

أغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين، على هبوط ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب وللأجانب، وحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم، بينما أغلقت جلسة الأحد، على صعود جماعي بحجم تداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

البورصة تتأهب لحركة تصحيحية هابطة بعد صعود 5 أسابيع متتالية

البورصة المصرية

توقع خبراء تحليل فنى خضوع البورصة المصرية لحركة تصحيحية هابطة وعمليات جنى أرباح وصفوها بالمنطقية، والتى لن تؤثر على إيجابية السوق.

وأضافوا أن المؤشر الرئيسى «EGX30» على وشك التصحيح بعد صعود متتالٍ لنحو 5 أسابيع حقق خلالها أعلى مستوى سعرى منذ مايو الماضى إذ سيدعم ظهور تلك العمليات اقترابه من المقاومة 12650 لتدفعه نحو 12000 – 12200 نقطة.

وقال ريمون نبيل عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن «EGX30» تمكن أمس من الصعود لقرب مستوى 12650 نقطة، قبل أن يفقد معظم مكاسبه الصباحية ويغلق عند 12523 نقطة.

وأوضح أن إغلاقات أمس تشير إلى أن المؤشر بات مؤهلًا للدخول فى حركة تصحيحية هابطة عقب الاقتراب من مقاومة 12650 نقطة، والتى قد يحدث حولها بعض الضغوط البيعية المؤقتة.

وحدد مستويات دعم المؤشر على الأجل القريب ما بين 12000- 12200 نقطة، وعلى المدى المتوسط بين 11500 – 11800 لافتًا إلى أن «EGX30» نجح لأول مرة فى الصعود نحو 5 أسابيع متصلة، ليحقق أعلى مستوى له منذ مايو الماضى.

من جانبه، نصح محمد رضوان محلل فنى للأسواق العالمية بشركة «Tradepedia» المستثمرين بالحرص خلال الوقت الراهن لاحتمالية تعرض السوق لعمليات جنى أرباح، خاصة فى ظل حالة التشبع الشرائى الذى تعكسه العديد من المؤشرات.

وأضاف أنه رغم تزايد فرص عمليات جنى الأرباح فإن الاتجاه الصاعد للمؤشر لايزال قائما، خاصة وأن معظم الأسهم المكونة له تتحرك فى مسارات صاعدة أو فى بداية التحول إلى الاتجاه الصاعد وهو ما سيدعم الحركة الإيجابية.

وأشار إلى أن استمرار ثبات «EGX30» أعلى مستوى 12100 نقطة سيكون إشارة إيجابية للتحول للاتجاه الصاعد طويل الأجل .

وحدد مستهدفات «EGX30» على المدى القريب عند 13500 نقطة، ونظيره المتوسط 14500 موضحا أن مستوى الدعم الحالى يقدر بـ 12000 نقطة ، ثم 11500.