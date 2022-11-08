البورصة المصرية تغلق جلسة الثلاثاء على هبوط جماعي بحجم تداولات 1.3 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.54% عند 11268 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.28%، ليسجل 2231 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.57% عند 3241 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.34 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة في البورصة المصرية، إذ صعد 33 من إجمالي 197 متداولة، بينما هبط 101، وبقي 63 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 1.35 مليار جنيه على الأسهم.

وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى أسطول لتداول الأوراق المالية، إن السوق تستهدف مستويات 11450 نقطة هذا الأسبوع، بدعم الأداء الإيجابي المتوقع للأسهم القيادية، وأبرزها التجاري الدولي، والمصرية للاتصالات، وهيرميس.

وأشارت إلى أن القطاع المصرفي هو الأفضل حاليا، بدعم استفادته من تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وأيضا مجال الصناعة.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة للصعود خلال الأسبوع الحالي

البورصة المصرية

وتوقعت عودة الأجانب للشراء بقوة مع بدء العام المقبل وبشكل خاص فى الأسهم القيادية، وأبرزها هيرميس، والبنك التجارى الدولي، وفورى لتكنولوجيا البنوك، وإى فاينانس، وأوصت المستثمرين بإغلاق مراكز الشراء الهامشي، وعدم فتح أي مراكز جديدة حتى التأكد من استقرار الحركة الصعودية للسوق.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار فى إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن تحقق السوق أداء إيجابيا الأسبوع الحالي، ليتحرك “EGX30” صوب 11400 نقطة، بدعم استمرار المؤسسات المحلية، والأجانب فى الشراء، والتحركات الصاعدة المتوقعة للأسهم القيادية.

وأضاف، أن أفضل القطاعات أداءً حاليًا هى العقارات، والخدمات المالية، والبنوك، وبشكل خاص الأسهم القيادية. وأوصى المستثمرين بالبعد عن المتاجرة، والمضاربات السريعة، والاتجاه نحو الأسهم صاحبة العائد المرتفع والمؤشرات المالية القوية، وتفعيل مستويات وقف الخسائر.