البورصة المصرية تغلق جلسة الثلاثاء على أداء متباين بحجم تداولات مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات بلغت مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.11% عند 9817 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.08%، ليسجل 2267 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.95% مسجلًا 3206 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونيين الأخضر والأحمر، إذ صعد 76 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 46، وبقي 69 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وحجم تداولات 948 مليون جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الأحد ، على أداء متباين مماثل بحجم تداولات بلغت 725 مليون جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة لتخطي حالة عدم التوازن

ورجح خبراء تحليل فني تمكن مؤشرات البورصة من تخطي حالة التذبذب، واستعادة الاتجاه الصاعد على الأجل القريب، محددين مستوى 10000-10055 نقطة لـ EGX30، وحال تجاوزه يستهدف 10200 نقطة.

كما توقعوا استهداف EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة مستوى 2230 ومنها لمناطق 2280 نقطة .

وأشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الاوراق المالية، إلى تراجع مؤشر EGX30 أمس وسط استمرار حالة ضعف الأسهم القيادية منذ الأسبوع قبل الماضي، فضلًا عن التأثر بتراجع السوق الأمريكية تحت وطأة زيادة التضخم وانتهاج سياسة رفع سعر الفائدة .

وأضاف أن هبوط السوق الأمريكية ألقى بظلاله على البورصات العربية، ومنها المصرية، لافتًا إلى تراجع EGX30، لما دون مستوي الدعم الفرعي 9830 نقطة، ثم تمكنه من الارتداد وتعويض جزء من خسائره الصباحية .

ورهن “جمال الدين” استعادة EGX30، للوضعية الإيجابية علي الأجل القصير بتمكنه من اختراق 10055 نقطة، محددًا مستويات دعم المؤشر في الوقت الحالي ما بين 9830 – 9625 نقطة .

ولفت محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى تأثر البورصة المصرية بهبوط مؤشر السوق الأمريكية “داو جونز” الجمعة الماضي، وكذلك الأسواق الأوروبية على خلفية رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة.

واستكمل أنه رغم قرار “المركزي” المصري بتثبيت أسعار الفائدة نهاية الأسبوع الماضي، فإن أسهم القطاع المصرفي، وعلي رأسها البنك التجاري الدولي، اتجهت نحو الأداء السلبي تأثرًا بقرار رفع الاحتياطي الإلزامي من 14 إلي 18%، ما انعكس بدوره علي تحركات مؤشر البورصة الرئسي EGX30 .

وأشار إلى تراجع متوسطات التداول، ما يعطي إشارة إيجابية لقدرة السوق على استعادة الصعود، متوقعًا استهداف EGX30 مستوى المقاومة 10000 ثم 10200 نقطة، فيما سيستهدف المؤشر السبعيني 2230 ثم 2280 نقطة.