البورصة المصرية تغلق جلسة الإثنين على صعود طفيف بحجم تداولات 586 مليون جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات الإثنين على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي العرب، وحجم تداولات بلغت 586 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.5% عند 10514 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.1%، ليسجل 1843 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.12% إلى 2775 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 586 مليون جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 47 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 59، وبقي 81 دون تغيير.

خبراء : النفق العرضي يسيطر على البورصة المصرية في الأجل القريب

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وتوقع خبراء تحليل فنى أن يواصل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 الأداء الضعيف على الأجل القريب لحين عودة ظهور القوى الشرائية وارتفاع متوسطات التداول .

ورأى بعض الخبراء أن أى تحركات سواء صاعدة أو هابطة للمؤشر خلال الوقت الراهن هى تحركات مؤقتة ليظل داخل قبضة التحركات العرضية ما بين مستويات الدعم 10280 نقطة والمقاومة 10800 نقطة.

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة “كايروكابيتال” لتداول الأوراق المالية إن” EGX30″ استهل تعاملات الأسبوع الجارى على تراجع متأثرا بضعف القوى الشرائية.

وأكد أن حفاظ “EGX30” على البقاء أعلى مستوى الدعم المهم 10280 نقطة، قد يدعم عودة ظهور القوى الشرائية، متوقعا عودة الأخيرة خلال منتصف الأسبوع الجارى مما قد يدفع المؤشر لمعاودة الصعود، مشيرا إلى أهمية اقتران الصعود بارتفاع أحجام التداولات خلال الفترة المقبلة .

من جانبه، أشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين إلى استمرار سيطرة الحركة العرضية على EGX30على منطقة الدعم 10280- 9800 نقطة.

وقال إن أى كسر لتلك المنطقة سيكون مؤقتا ليعاود المؤشر الصعود مجددا فى اتجاه منطقة المقاومة عند 10800- 12070 نقطة ، كما أن أى اختراق لمستوى المقاومة لن يستمر كثيرا لتعاود القوة البيعية الظهور.

وأوضح أن هبوط ” EGX30 ” قد يكون فرصة لتكوين مراكز ذات مخاطرة محسوبة ، وذلك كلما اقترب من مستويات الدعم السابق ذكرها.

على صعيد” EGX70 ” يرى “نبيل” أن المؤشر تمكن من الارتداد لأعلى مستوى 1870 نقطة قبل الإغلاق نهاية الأسبوع الماضى قرب 1832 نقطة.

وأكد أن المؤشر لا يزال لديه مستوى دعم فرعى قرب 1817 نقطة ومقاومة بالقرب من 1850 نقطة ثم 1874 نقطة، وفى حال قدرته على اختراق تلك المقاومة يتحول للإيجابية، مما قد يؤهله للصعود مرة أخرى على المدى القصير مستهدفا 2000 نقطة ثم 2100 نقطة.