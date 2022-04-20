أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها؛ بدفع مبيعات مصرية وأجنبية وحجم تداولات 579 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.71% عند 10444 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.21%، ليسجل 1748 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.56% إلى 2667 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 579 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 74 سهمًا من إجمالي 188 متداولة، بينما هبط 39، وبقي 75 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها، بدفع مبيعات عربية وأجنبية، وحجم تداولات 729 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الاثنين على صعود جماعي لمؤشراتها، بدفع مشتريات مصرية وعربية وحجم تداولات 601 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت تعاملات جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب بحجم تداولات 645 مليون جنيه على الأسهم.

برايم : أسهم الأسمنت والحديد معرضة للضغط فى البورصة المصرية على المدى القريب

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وتوقعت بحوث شركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية” تعرض أسعار أسهم شركات الأسمنت والحديد والصلب المقيدة في البورصة المصرية للضغط على المدى القريب.

ولفتت إلى أن توقعها جاء مدفوعًا بخضوع قدرة الشركات على رفع أسعار بيع منتجاتها للرقابة، إلى جانب عدم وضوح الرؤية بشأن مصنّعي الأسمنت بمدّ الاتفاقية مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تحجم الإنتاج.

وأوضحت “برايم”، في تقريرها البحثي، أن هذا خفّض إنتاج الأسمنت، كان قد دعم أداء الشركات خلال العام الماضي.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وافق، خلال يوليو الماضي، على طلب 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي على تخفيض جماعي في إنتاج المصانع بنسب محددة.

وأوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” بزيادة الأوزان النسبية على سهم شركة “الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك” في البورصة المصرية بسعر مستهدف 6.33 جنيه.

وقالت إنه من المتوقع أن تعلن الإسكندرية للزيوت المعدنية قريبًا عن نتائجها للربع الثالث من العام المالي 2022/2021.

وأوضحت أن التوقعات تشير إلى وصول صافي الربح إلى 110 ملايين جنيه، بتراجع 38.4% ربع سنوي، و24.9% سنويًّا.

وتوقعت بحوث “نعيم القابضة”، أن تصل الإيرادات إلى 4.558 مليار جنيه، بزيادة 35% ربع سنوي، و60% سنويًّا، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بزيادة 23% ربع سنوي، و52% سنويًّا.