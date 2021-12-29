البورصة المصرية تغلق جلسة الأربعاء على أداء متباين بحجم تداولات 997 مليون جنيه

أغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين وبيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات 997 مليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.13% مسجلا 11898 نقطة،بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.07% ليسجل 2183 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة طفيفة 0.1% ليصل 3227 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 997 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب و الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 71 سهما من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 56، وبقي 68 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء، على صعود متأرجح لمؤشراتها،وسط اتجاه شرائى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه على الأسهم،بينما أغلقت جلسة الإثنين على هبوط جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب وحجم تداولات مليار جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق أن تودع البورصة العام الحالي باختراق مستويات 12000 نقطة، وسط تحركات إيجابية انتقائية لمجموعة من الأسهم القيادية.

محللون: البورصة المصرية مرشحة لحركة صعود خلال الأسبوع

البورصة المصرية

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى قد ينهى هذا الأسبوع -آخر تداولات العام الحالى – على مستويات 11900 نقطة، وسط تحركات إيجابية لمجموعة من الأسهم القيادية.

وأشار عبدالقادر إلى أن السوق ستبدأ جلسات الأسبوع على تماسك، ثم توفيق أوضاع وإغلاق مراكز، لتعاود الصعود مجددًا بدءًا من جلسة اليوم.

وقدر مستهدفات حزمة من الأسهم القيادية، ومنها المصرية للاتصالات بمستوى سعرى 17.30 جنيه، مقارنة مع 16.8 جنيه نهاية الأسبوع الماضى، و«السويدى إليكتريك» عند 10.40 جنيه، مقابل 9.80 جنيه نهاية الأسبوع الماضى، و«المجموعة المالية هيرميس» عند 15.80 جنيه، نظير 14.9 جنيه الخميس الماضى.

وأضاف أن سهم سيدى كرير للبتروكيماويات مرشح للحركة صوب 7.60 جنيه، مقارنة مع 7.1 جنيه الخميس الماضى، و«الشمس للإسكان» نحو 8.80 جنيه، نظير 8.3 جنيه، و«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» إلى 7.30 جنيه، مقابل 7.1 جنيه نهاية الأسبوع الماضى.

وأشار «عبدالقادر»، إلى أن أى حركة تهدئة بالسوق تمثل فرصا شرائية جيدة، لافتًا إلى أن البورصة ستواصل تحركاتها الصاعدة حتى نهاية الربع الأول من 2022.

من جانبها، ترى عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن السوق تشهد قوى شرائية تجميعية ستتجه بها نحو مستويات 12000 نقطة بنهاية العام الحالى، وسط سيناريوهات إيجابية لتحركات الأسهم القيادية.

وأضافت أن المؤشر السبعينى ما زال يواجه ضغوط وقف أكواد المتعاملين على بعض شركاتـه، وتحركات سلبية لبعض أسهمه.

وتوقعت أن يساهم بدء الطرح العام لأسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم الأسبوع الحالى، فى دعم مؤشرات السيولة بالسوق.