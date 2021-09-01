البورصة المصرية تغلق جلسة الأربعاء على صعود جماعى بحجم تداولات 1.6 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعى بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وحجم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.26% عند 11283 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.98% عند مستوى 3001 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.73 % مسجلًا 4015 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.6 مليار جنيه تقريبا ، واتجه المصريون للبيع ، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 134 سهمًا من إجمالي 195 متداولًا، بينما هبط 37، وبقي 24 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب، وحجم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

خبراء توقعوا وصول البورصة المصرية إلى مستوى 11400 نقطة

البورصة المصرية

ويتوقع خبراء سوق المال (بداية الاسبوع) اتجاه البورصة نحو مستويات 11400 نقطة، مدعومة بالارتفاعات التى حققتها خلال الفترة الماضية.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى لديه فرصة للوصول لمستويات 11300 نقطة الأسبوع الحالي، مع اتجاه سهم البنك التجارى الدولى صوب 46.50 جنيه، بدعم المكاسب السابقة المُحققة الأسابيع الماضية وحركة التداولات القوية.

وأكد أن قطاع البتروكيماويات يشهد حاليًا أداءً صعوديًا، مدعومًا بارتفاعات أسعار الغاز التى تشهد قفزات قوية منذ بداية العام الحالي، مع طفرة أسعار السلع العالمية، وأسهم القطاع العقارى بشكل انتقائي.

ورجح تحقيق أسهم قطاع البتروكيماويات أداءً صعوديًا الأسبوع الحالي، ليتجه سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» صوب 4.10 جنيه، مقارنة بـنحو 3.73 جنيه بإغلاقات الأسبوع الماضي.

كما رجح تحرك سهم سيدى كرير للبتروكيماويات نحو 12.30 جنيه، مقارنة بحوالى 10.46 جنيه الأسبوع الماضي، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» نحو 102 جنيه، مقارنة مع 82 جنيها الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال عادل عبدالفتاح، العضو المنتدب للشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتجه نحو مستويات 11400 نقطة، وستتخلل ذلك عمليات جنى أرباح جزئية عقب المكاسب التى حققتها الأسابيع الماضية، ونتيجة قلق المستثمرين من آليات التداول الجديدة التى ستطبقها البورصة مطلع سبتمبر، وهو أمر طبيعي.



وتبدأ البورصة مطلع سبتمبر تطبيق عدة تغيرات لتعزيز أحجام التداول، تشمل اعتماد وتفعيل الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق، وأيضًا تخفيف القيود على تداول الأسهم فى الجلسة ذاتها.

وأوصى عبدالفتاح المستثمرين باقتناص فرص الشراء عند حدوث جنى الأرباح، لافتًا إلى أن أسهم البنوك، والقطاع العقاري، والتعليم، والقطاع الطبى تتمتع بفرص قوية للصعود الفترة المقبلة.