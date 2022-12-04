البورصة المصرية تغلق جلسة الأحد على صعود قوي بحجم تداولات 2.3 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الأحد على صعود قوى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وجحم تداولات بلغ 2.3 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 3.22% عند 14078 نقطة، و“EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.72%، ليسجل 2668 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 2.39% عند 3900 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 2.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 116 من إجمالي 200 متداولة، بينما هبط 35 وبقي 49 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس الماضى، على صعود قوى لمؤشراتها وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 20.3 مليار جنيه ليسجل 890.3 مليار جنيه في ختام الأسبوع.

خبراء : البورصة المصرية تختبر مستوى 14000 نقطة خلال الاسبوع الجارى

البورصة المصرية

ويتوقع خبراء سوق المال اختبار البورصة لمستوى 14000 نقطة الأسبوع الحالي بدعم ترجيحات استمرار الحركة الشرائية للمؤسسات المحلية، مشيرين إلى أن القطاعات الأفضل حاليًّا هي العقارات، والبنوك، والموارد الأساسية، بناءً على خلفية نتائج الأعمال القوية الصادرة من الشركات.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن عدم استقرار سعر الدولار دليل على وجود فرص للصعود أمام السوق.

وأشار إلى أن تحركات الأسهم حاليًّا تترجم نتائج أعمال الشركات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، إذ سجلت أسهم قطاع البنوك تحركات قوية، ومازالت بعض الأسهم تستعد للصعود مثل الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، وسيدي كرير، وموبكو.

وأضاف عبدالقادر، أن المؤشر الثلاثيني سوف يختبر مستوى 14000 نقطة الأسبوع الحالي، إذ قد تشهد جلسة الأحد حراكا قويا، ثم يحدث تهدئة بجلسة الاثنين، لتعاود مؤشرات السوق الارتفاع بجلسات النصف الثاني من الأسبوع.

وتوقع عبدالقادر حراكا قويا لقطاع الإسكان هذا الأسبوع، إذ يستهدف سهم مصر الجديدة مستوى 7.20 جنيه، وسهم الشمس للإسكان 7.15 جنيه، موضحًا أن سهم البنك التجاري الدولي سيستهدف 42 جنيهًا.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار في شركة ناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن السوق اخترقت مستوى المقاومة الرئيسي السابق 13600، واستقرت أعلاه الأسبوع الماضي، مدعومة بمشتريات قوية من المؤسسات المحلية.

وتوقع استهداف EGX30 لمستويات 14000 نقطة هذا الأسبوع، وقد يواجه السوق عندها بعض عمليات جني الأرباح من المؤسسات الأجنبية، مرجحًا اختبار المؤشر السبعيني مستوى 2660 نقط مدعوما باتجاه أسهمه نحو الصعود بنفس النسبة التي حققتها أسهم المؤشر الرئيسي.

وأشار إلى أن السوق قد يتجه نحو اختبار مستوى 15000 نقطة بنهاية ديسمبر الجاري مدعومة بأداء أسهم 5 قطاعات هي العقارات، والبنوك، والخدمات المالية، والموارد الأساسية، الاتصالات والتكنولوجيا.