البورصة المصرية تغلق جلسة الأحد على صعود جماعي بحجم تداولات 1.9 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات، جلسة الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والأجانب، وحجم تداولات 1.9 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.8% عند 130009 نقطة، كما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.37%، ليسجل 2550 نقاط، كذلك صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 1.6% عند 3695 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.9 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، بينما اتجه العرب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد118 من إجمالي 201 متداولة، بينما هبط 37 وبقي 46 دون تغيير.

توقع المحللون الفنيون أن يختبر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “EGX30” مستويات 13000 نقطة خلال الأسبوع الحالي بدعم مكاسب تحرير سعر الصرف، وصفقات الاستحواذ العربية على حصص من بعض شركات السوق، ونتائج الأعمال الإيجابية المعلنة من بعض الكيانات بالسوق.

وأضافوا أن القطاعات الأفضل أداء بالسوق حاليا هي البتروكيماويات، والأسمدة، والبنوك، وبعض أسهم قطاع العقارات.

وتصدرت البنوك المؤشرات القطاعية للبورصة الأسبوع الماضي بحصة 20.7% من التداولات، بتداولات 1.780 مليار جنيه، تلاها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 14.3% من التعاملات، بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم العقارات بحصة 13.5% من التعاملات، بـ 1.1 مليار.

خبراء : البورصة المصرية مرشحة لحركة صاعدة خلال جلسات الأسبوع

البورصة المصرية

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن هناك عاملين يحركان السوق خلال الفترة الراهنة، منها استمرار ارتفاعات أسعار الدولار، ونتائج الأعمال القوية لبعض الشركات والتي تخلق حركة تبادل مراكز بين الأسهم، والأداء الإيجابي المتواصل منذ تحرير سعر الصرف.

وأضاف أن أفضل نتائج الأعمال بالسوق حاليا تلك الخاصة بشركات بقطاعات الأسمدة، والبتروكيماويات، والبنوك، مشيرا إلى أن اللاعب المؤثر حاليا فى السوق هي المؤسسات المحلية مواصلة حركتها الشرائية منذ أغسطس الماضي.

وقدر مستهدفات حزمة من الأسهم الأسبوع الحالي هي الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” عند 5.80 جنيه، مقارنة مع 5.550 للأسبوع الماضي، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عند 14.20 جنيه، مقابل 14 للأسبوع الماضي.

وقدر أيضا مستهدفات الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” عند 4.45 جنيه مقابل 4.30 للأسبوع الماضي، وسيدي كرير للبتروكيماويات 9.40 مقارنة مع 9 والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي 7.10 مقابل 6.680 جنيه.

ورجح تحرك ” EGX30″ في نطاق 12900 – 12600 نقطة، متوقعا أن تشهد السوق عمليات جني أرباح بالنصف الثاني من الأسبوع.

وقالت دعاء زيدان، خبير أسواق المال إن السوق سوف تتحرك في نطاق 12800 – 13000 نقطة هذا الأسبوع، بدعم أنباء استحواذ الصندوق السيادي القطري على حصة من شركة كيما، وكذلك الحركة في قطاع الإسكان، ونتائج الأعمال الإيجابية للشركات.

وأشارت إلى أن ” EGX70″ يتوقع أن يشهد حركة سعرية جيدة، و أن يتحرك بين 2300 – 2600 نقطة.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار في شركة “ناشيونال” لتداول الأوراق المالية، إن السوق سوف تختبر مستويات 12800 – 13000 نقطة هذا الأسبوع، والذي قد تعترضه مستويات جني أرباح قوية.

وأشار إلى أن القطاعات الأفضل أداء بالسوق حاليا هي البنوك بقيادة “التجاري الدولي”، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، موضحا أن ” EGX70″ أغلق عند مؤشرات إيجابية مدعوما بصعود جماعي لأغلبية أسهمه، متوقعا تحركه في نطاق 3000 و 3070 نقطة الأسبوع الحالي.