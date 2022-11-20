البورصة المصرية تغلق جلسة الأحد على صعود جماعي بحجم تداولات 1.4 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وللأجانب، وحجم تداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.06% عند 12523 نقطة، وصعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.84%، ليسجل 2408 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.56% عند 3502 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، بينما اتجه العرب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 95 من إجمالي 195متداولة، بينما هبط 53 وبقي 47 دون تغيير.

وسجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 6.5%% ليصل إلى 12515 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.1% إلى 2388 نقطة، و”egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 6.3% إلى 3482 نقطة.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية في نهاية تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إذ صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.41%% إلى مستوى 12515 نقطة،كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة 1.1%، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.93%.

قطاع البنوك تصدر أنشطة البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى

البورصة المصرية

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 40 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 821.7 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 604 ملايين جنيه.

تأتي مبيعات الأجانب بعد سلسة مشتريات اتجهوا إليها منذ الإعلان عن اتباع سعر صرف مرن في السوق المحلية نهاية أكتوبر الماضي.

تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 3.2 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه أن قطاع الورق ومواد التغليف قد تزيل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 23.4 مليون جنيه فقط.