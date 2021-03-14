البورصة المصرية تغلق جلسة الأحد على أداء متأرجح لمؤشراتها

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 897 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.25% عند 11289 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.42% إلى 2203 نقاط، في حين هبط egx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% إلى 3213 نقطة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 50 سهمًا من إجمالي 186 متداولًا، بينما هبط 101، وبقي 35 دون تغيير.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 897 مليون جنيه، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء.

البورصة المصرية: أسهم الأفراد حققت طفرة عام 2020

البورصة المصرية

وتمكنت غالبية أسهم الأفراد المقيدة فى مؤشر البورصة السبيعينى «egx70» من تحقيق طفرات بالغة خلال عام 2020 بنسب قاربت 900% لبعضها، فى حين عانت أخريات ومن بينها الأسهم القيادية من التذبذب والتراجع.

وقال خبراء بسوق المال إن عام 2020 كان بيئة خصبة لنمو أداء أسهم المضاربة التى تسمح بالدخول والخروج على فترات زمنية متقاربة على عكس نظائرها، خاصة فى ظل اشتداد تأثيرات الجائحة السلبية التى ضربت أسواق المال كافة، فيما توقعوا أن تهدأ وتيرة صعود تلك العينة خلال العام الجارى.

وحددت بحوث شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية» 20 سهمًا كانت الأعلى ربحية فى البورصة المصرية خلال العام الماضى.

وتصدر سهم «الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية» القائمة بصعود 863 % ثم «النيل لحليج الأقطان» بـ 663 % تلاهُ «المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية» بـ562 %.

«الإسماعيلية مصر للدواجن» بـ443 % وخامسًا «أطلس لاستصلاح الأراضي» بـ 438 % فيما تذيل القائمة سهم «السعودية المصرية للاستثمار» والذى صعد بنسبة 251 %.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «نعيم القابضة» إن غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة المقيدة فى البورصة المصرية تمكنت خلال العام الماضى من تحقيق مكاسب كبيرة.

وأوضح أن التوجه المضاربى فى البورصة المصرية يتعلق بسعر السهم وليس بأداء الشركة ذاتها، ويستهدف المستثمر من خلاله تحقيق أكبر ربح ممكن من السهم فى فترات زمنية متقاربة.

وأضاف أن حركة المستثمرين الأفراد نشطت بشكل واضح خلال 2020 وتحديدًا منذ شهر مارس بالعام ذاته، فى فترة ذروة جائحة كورونا.

وقال إن العام الماضى كان بيئة خصبة لنمو أسهم المضاربة سواء من حيث حالات تدنى الأسعار، أو الحزم التحفيزية التى قُدمت لدعم سوق الأسهم المحلية بتلك الفترة.

وتابع إن التوجه المضاربى لم ينشط فى السوق المحلية فقط، بل كان يشبه تحركا عاما عاشته معظم بورصات العالم.