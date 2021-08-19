البورصة المصرية تغلق تعاملات الأسبوع على هبوط جماعي وتداولات 1.8 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الأسبوع)، على هبوط جماعى ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.91% عند 10808 نقاط، كما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.83 % إلى 2908 نقاط، كذلك هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.84% مسجلًا 3870 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.8 مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 51 سهمًا من إجمالي 198 متداولًا، بينما هبط 116، وبقي 31 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها، رغم صفقة الحجم الكبير على أسهم شركة فوري وارتفاع إجمالى التداول على الأسهم إلى 3.5 مليار جنيه.

كما أغلقت تعاملات جلسة الثلاثاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه على الأسهم.

وشهدت جلسة أمس تنفيذ صفقة بيع من الحجم الكبير على أسهم شركة فورى للمدفوعات الاليكترونية بقيمة إجمالية قدرها 1.25 مليار جنيه تقريبا.

وقالت المجموعة المالية هيرميس –المستشار المالى للصفقة- إن هذه العملية جرت على أسهم مملوكة لعدد من المساهمين فى فوري تعادل (4.3%) من إجمالى الأسهم .

وجرى البيع من خلال عملية طرح ثانوي فى البورصة المصرية بقيمة إجمالية 80 مليون دولار، ما يعادل حوالى 1.25 مليار جنيه مصرى ،ولعبت هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الطرح المشترك عن البائعين.

محللون: البورصة المصرية ستشهد انتعاشا للقطاع العقاري

البورصة المصرية

وتوقّع خبراء بسوق المال، فى وقت سابق، أن تشهد البورصة المصرية حالة ترقب لموجات من السيولة وضم شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، إضافة إلى انتعاش القطاع العقاري في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن طرح «ملياري» جديد قريبًا.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن «العاصمة الإدارية» شركة ضخمة تتمتع بإيرادات كبيرة، وطرحها يمثل إضافة قوية لرأس المال السوقى للبورصة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون سعر طرح السهم ملائمًا لضمان نجاح الطرح، والإقبال عليه.

من جانبه أكد محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم للسمسرة، أن طرح العاصمة الإدارية فى البورصة خطوة مهمة للغاية تؤكد أن البورصة المصرية أصبحت فى دائرة الاهتمام، وأنها تتمتع بمستقبل واعد، وهو ما يؤكده حجم الطرح المتوقع.