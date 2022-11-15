البورصة المصرية تغلق اليوم على صعود جماعي

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود طفيف متأرجح بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وحجم تداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.01% عند 12137 نقطة، وصعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.61%، ليسجل 2297 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.46% عند 3363 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر م الأسهم المتداولة في البورصة، إذ صعد 70 من إجمالي 194 متداولة، بينما هبط 62، وبقي 62 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين، على صعود ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 3 مليارات جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” ارتفاعًا بنسبة 1.9% عند 11980.6 نقطة، وبنحو 2% للمؤشر السبعيني عند 2279.8 نقطة.

وهيمنت أسهم العقارات والاتصالات على 32% من تداولات البورصة المصرية المحققة بجلسة الأحد أولى جلسات الأسبوع الجاري، بقيمة 388.6 مليون جنيه .

وقالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يختير حاليًا منطقة المقاومة 11800-11850 نقطة، حتى مستويات 12100 .

خبراء: البورصة المصرية تختبر مستوى 11800-11850 نقطة

البورصة المصرية

وقالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يختبر مستوى المقاومة 11800 نقطة، كما أن كفة الاحتمالات ترجح المزيد من الصعود نحو صوب المقاومة الثانية 11970-12070 نقطة .

وأوصت “نعيم” بشراء سهم “مصر لانتاج الأسمدة 114 جنيه، وحددت مستهدفاتهُ عند 128 ثم 137 جنيه .

من جانبهُ قالت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن البورصة المصرية كانت قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على صعود عند مستوى 11756 نقطة بدعم تحركات سهم “التجاري الدولي”.ورجحت أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسي “egx30” عند 11850 نقطة ثم 12000 نقطة، ونصحت باستغلال أي ارتفاعات لبدء عمليات جني الأرباح .