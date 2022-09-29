البورصة المصرية تغلق الخميس على صعود جماعى بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية جلسة الخميس (نهاية الأسبوع) على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين ،وحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.29% عند 9827 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.4%، ليسجل 2250 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.51% عند مستوي 3188 نقاط .

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، والعرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر،إذ صعد 75 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 51، وبقي 66 دون تغيير.

حركة البورصة المصرية من جلسة الأحد إلى الأربعاء

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وحجم تداولات تجاوزت مليار جنيه على الأسهم، بينما أغلقت جلسة الثلاثاء ، على أداء متباين بحجم تداولات بلغت مليار جنيه.

كذلك أغلقت تعاملات جلسة الاثنين، على أداء متباين بحجم تداولات 948 مليون جنيه على الأسهم، كذلك أغلقت جلسة الأحد ، على أداء مماثل بحجم تداولات بلغت 725 مليون جنيه على الأسهم.

ورجح خبراء تحليل فني فى وقت سابق تمكن مؤشرات البورصة من تخطي حالة التذبذب، واستعادة الاتجاه الصاعد على الأجل القريب، محددين مستوى 10000-10055 نقطة لـ” EGX30″، وحال تجاوزه يستهدف 10200 نقطة.

كما توقعوا استهداف EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة مستوى 2230 ومنها لمناطق 2280 نقطة .

ولفت محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى تأثر البورصة المصرية بهبوط مؤشر السوق الأمريكية “داو جونز” الجمعة الماضي، وكذلك الأسواق الأوروبية على خلفية رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة.

واستكمل أنه رغم قرار “المركزي” المصري بتثبيت أسعار الفائدة نهاية الأسبوع الماضي، فإن أسهم القطاع المصرفي، وعلي رأسها البنك التجاري الدولي، اتجهت نحو الأداء السلبي تأثرًا بقرار رفع الاحتياطي الإلزامي من 14 إلي 18%، مما انعكس بدوره علي تحركات مؤشر البورصة الرئسي ” EGX30″ .