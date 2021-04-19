البورصة المصرية تغلق الجلسة على صعود رأسمال السوقي 5.5 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على صعود جماعى لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 5.5 مليار جنيه تقريبا.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.8% عند 10441 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.69 % إلى 1915 نقطة، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.01% إلى 2828 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 734 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 131 سهما من إجمالى 185 متداولا، بينما هبط 19 وبقى 35 دون تغير.

وهبط رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيمة 5.5 مليار جنيه تقريبا، ليسجل 628.7 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 623.2 مليار بإغلاق الأحد.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط تداولات ضعيفة لم تتجاوز 460 مليون جنيه على الأسهم.

محللون : أزمة سيولة تدفع البورصة المصرية للتحركات العرضية الضيقة

البورصة المصرية

ويتوقع محللون وخبراء فى سوق المال تحركات عرضية ضيقة للبورصة المصرية هذا الأسبوع، وأداء متواضع، بضغط الأوضاع السلبية التي تشهدها السوق، نتيجة تراجع السيولة، ومبيعات عنيفة للمستثمرين الأجانب.

وقالت دعاء زيدان، مدير تداول فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن السوق، ستتحرك عرضيًا الأسبوع الحالي، بين مستويات 10 آلاف و10300 نقطة، فى ظل غياب المحفزات، والأخبار الإيجابية، وافتقاد السوق للسيولة، واتجاه المستثمرين الأجانب للبيع.

وعلى صعيد المؤشر السبعينى توقعت تحركه فى نطاق 1790 و2035 نقطة، الأسبوع الحالي، لافتة إلى أنه أمامه تحركات إيجابية على المديين المتوسط والطويل بدعم قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الشراء الهامشي.

وأعلنت «الرقابة المالية» الموافقة على مقترحات بأن تكون نسبة الشراء الهامشى 25% من الأسهم حرة التداول أو 15% من رأس المال السوقى للورقة المالية أيهما أعلى.

كما وضعت حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة ليكون بنسبة 2% من الأسهم حرة التداول للورقة المالية أو ليصبح 1% من حجم رأس المال السوقى للورقة أيهما أعلى.

كما تم الاتفاق على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري، وذلك لمواجهة الهبوط القوى الذى تتعرض له السوق من وقت لآخر نتيجة نشاط شركات السمسرة فى البيع الاضطرارى لمحافظ العملاء «المارجن كول».

وأرجعت زيدان التراجعات التى شهدتها السوق الأسبوع الماضى إلى المبيعات القوية للمستثمرين الأجانب، ووصول السوق لقاع جديد عند 10100 نقطة، لافتة إلى أن ما دعم المؤشر الثلاثينى هو التحركات الإيجابية لسهم فوري، والذى ارتفع 13.9% إلى مستوى 38.6 جنيه.

من جانبه، قال محمد كمال، نائب رئيس شركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستشهد تحركات عرضية فى نطاق 10000 و 10200 نقطة هذا الأسبوع، بضغوط ضعف السيولة، والجلسات الهادئة فى موسم شهر رمضان.