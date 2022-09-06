البورصة المصرية تغلق الثلاثاء على صعود جماعى بحجم تداولات 1.8 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.49 % عند 10329 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.93%، ليسجل 2276 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.77% مسجلًا 3260 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.8 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 111 سهما من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 28، وبقي 54 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وحجم تداولات 1.6 مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الأحد على صعود مماثل بجم تداولات 941 مليون جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فني في سوق المال أن تشهد ثلاثة قطاعات فى البورصة المصرية أداء إيجابيا مع توصية بالشراء على بعض الأسهم.

خبراء ينصحون المتعاملين فى البورصة المصرية بشراء بعض الأسهم

البورصة المصرية

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن الأداء الأفضل بالسوق حاليا هو لأسهم الأسمدة، والبتروكيماويات، موصيا المستثمرين بشراء بعض أسهم القطاع.

وقدر عامر عبدالقادر، مستهدفات الشراء لأسهم سيدي كرير عند 7.35 جنيه، وسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” عند 105 جنبه، وسهم أبوقير للأسمدة عند 24.25 جنيه.

واتفقت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، مع عبدالقادر في الرأي لافتة إلى أن أسهم الأسمدة والبتروكيماويات هي الأفضل أداءاً بالسوق المصرية حاليا.

وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية إن قطاع العقارات، بقيادة مدينة نصر يتصدر المشهد بقوة بين قطاعات البورصة المصرية حاليا، كما توقع أن يحقق قطاع البنوك أداء إيجابيا عند استقرار سعر الصرف.

وتصدر العقارات والبنوك المؤشرات القطاعات بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي من حيث قيم التداولات، بواقع 1.79 مليار جنيه، بنسبة 26.8%، و935مليون جنيه، بنسبة 14.7% على الترتيب.

