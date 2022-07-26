البورصة المصرية تغلق الثلاثاء على صعود جماعى بحجم تداولات تخطت مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وقيم تداولات تخطت مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.22% عند 9350 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 1.16% ليسجل 1845 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.2% مسجلًا 2704 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.12 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 98 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 40 وبقي 52 دون تغير.

وأغلقت البورصة جلسة الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات بلغت 842 مليون جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الأحد على أداء متباين بقيم تداولات بلغت 565 مليون جنيه.

وسجلت مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية حوالي 11 مليار جنيه في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد اتجه المتعاملون العرب للشراء في هذه الفترة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة عقب استبعاد الصفقات.

بنوك استثمار: البورصة المصرية تتطلع لمستوى 9800 نقطة على المدى القريب

البورصة المصرية

وقالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، إن البورصة المصرية لديها تطلعات صاعدة على المدى القريب وصولاً لمستويات 9440 نقطة ومنها نحو 9800 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” أغلق نهاية الأسبوع الماضي أعلى من مستوى المقاومة 9200 نقطة.

وأوضحت في تقرير بحثي لها، أن التمكن من تجاوز هذا المستوى لأعلى سوف يعزز من فرصة الصعود نحو مستوى 9800 نقطة، وأوصت المتعاملين بالانتقائية.

وعلى جانب آخر، قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتجه نحو مستوى 9440 نقطة.

في حين أوضحت أنهُ حال ظهور أي تراجع من هذه المستويات فيُنصح بجني من الأرباح، وقالت إن مستوى حماية الأرباح الحالي هو مستوى الدعم 9150 نقطة.