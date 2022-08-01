البورصة المصرية تغلق الإثنين على هبوط جماعى بحجم تداولات 1.1 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، بحجم تداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.46% عند 9423 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة 1.66%، ليسجل 1837 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.29% مسجلًا 2699 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، اتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 23 سهمًا من إجمالي 187 متداولة، بينما هبط 96 وبقي 68 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد (بداية الأسبوع) على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، بحجم تداولات 649 مليون جنيه على الأسهم.

خبراء : البورصة المصرية‭ ‬مرشحة‭ ‬لمستوى‭ ‬9600‭ ‬نقطة‭ ‬خلال الأسبوع الحالي

البورصة المصرية

وقالت‭ ‬دعاء‭ ‬زيدان،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬تايكون‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬تشهد‭ ‬ارتدادة‭ ‬ستصل‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬9600‭ ‬نقطة،‭ ‬بدعم‭ ‬حركة‭ ‬شرائية‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬الحكومية،‭ ‬وأبرزها (‬البريد‭ ‬–‭ ‬التأمينات)‭ ‬والتى‭ ‬انعكست‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬التداولات‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬شهادات‭ ‬إيداع‭ ‬سهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭ ‬حاليا‭ ‬تجاوزت‭ ‬38‭ ‬جنيهًا،‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصاعد‭ ‬لـ‮ ‬EGX30‮”‬‭ ‬” صوب‭ ‬9600‭ ‬نقطة‭.‬

وتوقعت‭ ‬اتجاه‭ ‬سهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭- ‬المستحوذ‭ ‬على‭ ‬الوزن‭ ‬النسبى‭ ‬الأعلى‭ ‬لـ‮” ‬EGX30‮”‬‭- ‬صوب‭ ‬39‭ ‬جنيها،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬37‭.‬90‭ ‬جنيه‭ ‬فى‭ ‬إغلاق‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضى‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬عصمت‭ ‬ياسين،‭ ‬رئيس‭ ‬تداولات‭ ‬الأفراد‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬أسطول‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬تشهد‭ ‬ارتدادة‭ ‬صعودية‭ ‬نحو‭ ‬9300‭ ‬نقطة،‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬تخطيها‭ ‬والثبات‭ ‬أعلاها‭ ‬ستتجه‭ ‬صوب‭ ‬9500‭ ‬نقطة،‭ ‬بجانب‭ ‬نظرة‭ ‬إيجابية‭ ‬لسهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭ ‬يتوقع‭ ‬معها‭ ‬اتجاهه‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬جنيها‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشتريات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬المحلية‭ ‬كانت‭ ‬الداعم‭ ‬الأقوى‭ ‬لحركة‭ ‬السوق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تركيزها‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬الأسهم‭ ‬الحكومية‭ ‬أيضا‭ ‬فى‭ ‬قطاعات‭ ‬الأسمدة،‭ ‬والبتروكيماويات،‭ ‬مما‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬بالإيجاب‭ ‬‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬حركة‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬العربية،‭ ‬والأجنبية‭ ‬ستشهد‭ ‬السوق‭ ‬قفزات‭ ‬صعودية‭ ‬قوية.

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وحول‭ ‬حركة‭ ‬‮”‬EGX70‮”‬‭‬لفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يواجه‭ ‬مقاومة‭ ‬عند‭ ‬1820‭ ‬نقطة‭ ‬وفى‭ ‬حالة‭ ‬الثبات‭ ‬أعلاها‭ ‬سيتجه‭ ‬نحو‭ ‬1850‭ ‬ثم‭ ‬1900‭ ‬نقطة‭.‬