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البورصة المصرية تغلق الأسبوع على هبوط جماعي لمؤشراتها

البورصة المصرية تختتم جلسة الخميس على أداء هابط
رجب عزالدين 5:26 م, الخميس, 4 فبراير 21 5:26 م, الخميس, 4 فبراير 21

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أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الخميس، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.17% عند 11598 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.09 % إلى 2414 نقطة، في حين هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.22% إلى 3440 نقطة.

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وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.7 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، وصعد 67 سهمًا من إجمالي 195 متداولًا، بينما هبط 76، وبقي 32 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة أمس الأربعاء على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

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محللون توقعوا كسر مستوى المقاومة 11675 نقطة

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البورصة المصرية

وتوقع محللون فنيون فى وقت سابق، تحرك مؤشر EGX30 نحو كسر مستوى المقاومة السابق 11675 نقطة.

كما توقعوا تحرك نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 نحو تسجيل قمة جديدة بمستوى 2450 نقطة.

ورشح إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إتجاه مؤشر EGX70 صوب قمة جديدة حول مستوى 2450 إلى 2470 نقطة، متوقعًا أن تهدأ وتيرة الصعود عند تلك المنطقة.

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من جهته، قال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى يتحرك صوب كسر مستوى 11670 نقطة، المقاومة السابقة، على أن يكون مستوى الدعم للمؤشر بمنطقة 11450.

ورجح غريب تحرك مؤشر EGX70 نحو تسجيل قمة جديدة بمستوى 2450 نقطة، لافتًا إلى أن السيولة تنتقل بين أسهم المؤشر.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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