البورصة المصرية تغلق الأسبوع على هبوط بحجم تداولات 919 مليون جنيه على الأسهم

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الأسبوع) على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب بحجم تداولات 919 مليون جنيه على الأسهم .

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.15 % عند مستوى 11578 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.45% ليسجل 2116 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.35% إلى 3140 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 919 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 22 سهما من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 99، وبقي 71 دون تغيير.

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وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.2 مليار سهم على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الثلاثاء على حالة هبوط متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، بحجم تداولات بلغ 2 مليار جنيه على الأسهم.

كذلك أغلقت جلسة الاثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 947 مليون جنيه على الأسهم

بينما أغلقت جلسة الأحد، على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 625 مليون جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فني، فى وقت سابق، أن تشهد البورصة تحركات إيجابية، الأسبوع الحالي، مدعومة بقرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة، وظهور سيولة جديدة على خلفية قرب التداول على سهم ماكرو جروب، فضلًا عن الأداء الإيجابي لأسهم العقارات والبتروكيماويات والخدمات المالية.

ورجّح الخبراء تمكن مؤشر البورصة الرئيسي من اختراق مستوى 11800 نقطة، وصعود نظيره EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة في اتجاه 2200 نقطة.

وأشار محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى تباين أداء مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليتمكن مؤشرها الرئيسى من الإغلاق على صعود قرب مستوى 11630 نقطة.

ورجّح «عطا» صعود مؤشر EGX30 ، ليتمكن من اجتياز مستوى 11800 نقطة الأسبوع الحالي، متوقعًا استهداف EGX70 الصعود في اتجاه مستوى 2200 نقطة.

يُذكر أن إدارة البورصة قررت السماح بتسجيل الأوامر للاكتتاب فى طرح «ماكرة جروب» على شاشات الـ”O.P.R”، اعتبارًا من يوم 24 يناير الماضي، ولمدة 10 أيام عمل على الأقل انتهت 7 فبراير.