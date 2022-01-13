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البورصة المصرية تغلق الأسبوع على هبوط وحجم تداولات 807 ملايين جنيه

البورصة المصرية تغلق جلسة الخميس على هبوط بدفع مبيعات العرب والأجانب.
رجب عزالدين 3:37 م, الخميس, 13 يناير 22 3:37 م, الخميس, 13 يناير 22

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أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس “نهاية الأسبوع” على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب وحجم تداولات بلغ 807 ملايين جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.4%، عند مستوى 12012 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.18% ليسجل 2234 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.14% إلى 3277 نقطة.

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وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 807 ملايين جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة .

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 31 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 103، وبقي 57 دون تغيير.

حركة مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسات الاسبوع

البورصة المصرية
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وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب ، بحجم تداولات بلغت 936 مليون جنيه على الأسهم.

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كما أغلقت جلسة الثلاثاء على حالة هبوط متأرجحة لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 985 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات 959 مليون جنيه على الأسهم.

فى حين أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وشرائى للعرب، وحجم تداولات بلغت 484 مليون جنيه على الأسهم.

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وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق أن تواصل البورصة خلال الأسبوع الحالي اتجاهها الصعودي الذى بدأت به عام 2022، مدعومة بسيولة مؤسسية حقيقية ومن مستثمرين طويلى الأجل.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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