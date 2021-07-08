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البورصة المصرية تغلق الأسبوع على هبوط جماعى بحجم تداولات 1.2 مليار جنيه

البورصة المصرية تغلق جلسة الخميس على هبوط جماعى لمؤشراتها
رجب عزالدين 4:30 م, الخميس, 8 يوليو 21 4:30 م, الخميس, 8 يوليو 21

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أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب ، وقيم تداولات بلغت 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.9% عند 10184 نقطة ،بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.93 % إلى 2319 نقطة، في حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96% إلى 3253 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 26 سهما من إجمالى 191 متداولًا، بينما هبط 133، وبقي 32 دون تغير.

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حركة البورصة المصرية خلال أربع جلسات سابقة

البورصة - المصرية
البورصة المصرية

وتوقع خبراء التحليل المالى فى وقت سابق تحركات عرضية ضيقة النطاق فى البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالى، وسط أداء إيجابى انتقائى للقطاعات، وبعض الأسهم القيادية.

ورأى الخبراء ضعفًا واضحًا للسيولة فى السوق، مع تركُزها فى قطاعات معينة، نتيجة تحفظ المستثمرين بسبب الأوضاع المحيطة فى سوق الأسهم.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية إن تعاملات الأسبوع الحالى ستشهد ارتفاعا فى النصف الأول من الأسبوع الحالى، بينما يشهد النصف الثانى من الأسبوع عمليات جنى أرباح، وتراجعات.

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وأشار إلى أنه بناء على ذلك سيتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق عرضى ضيق بين 10080 و 10350 نقطة، خلال الأسبوع الحالى، لافتًا إلى أن استقرار سهم البنك التجارى الدولى أعلى منطقة 52.80 جنيه، سيتجه به نحو 57 جنيها.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد، على صعود جماعي بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب وقيم تداولات بلغت 896 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت تعاملات جلسة الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

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كما أنهت تداولات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات بلغت مليار جنيه على الأسهم.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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