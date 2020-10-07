البورصة المصرية تغلق الأسبوع على صعود ورأس المال السوقى يربح 2.9 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء (نهاية الأسبوع)، على أداء صاعد لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 2.9 مليار جنيه تقريبا.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.62% ليصل إلى 11326 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.67% إلى 2006 نقاط، وارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.03% إلى 2932 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.5 مليار جنيه، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 98 سهمًا من إجمالي 189، بينما هبط 66، وبقي 25 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بشكل طفيف إلى 631.1 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 628.2 مليار جنيه بنهاية جلسة الثلاثاء.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على أداء صاعد لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 7.4 مليار جنيه تقريبا.

وقررت البورصة اعتبار غد الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر 1973.

البورصة المصرية : ثلاثة قطاعات الأكثر تداولا خلال الربع الثالث

البورصة المصرية

واستحوذت 3 قطاعات بالبورصة المصرية على نحو ثلثي مبيعات الأجانب ، بقيمة 1.89 مليار جنيه، خلال فترة الربع الثالث، من إجمالي 13 قطاعا اتجهت للبيع فيها بقيمة كلية 3 مليارات جنيه.

وكانت القطاعات الثلاثة هي الخدمات المالية غير المصرفية والتي باع فيها الأجانب بـ792.2 مليون جنيه، تلاها الأغذية والمشروبات والتبغ بـ 585.5 مليون جنيه، وثالثا كان العقارات بـ 513 مليون جنيه.

وفي المقابل توزعت القيم المتبقية من مبيعات الأجانب في 10 قطاعات شملت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 277.9 مليون جنيه، والبنوك بـ 399.2 مليون جنيه، وتجارة وموزعين بـ 119.4 مليون جنيه، وخدمات الشحن بـ 10.6 مليون جنيه، والخدمات التعليمية بـ 148.4 مليون جنيه.

كما باعوا في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية بـ 206.1 مليون جنيه، والسياحة والترفيه بـ 14.7 مليون جنيه، وطاقة وخدمات مساندة بـ 14.6 مليون جنيه، والمقاولات بـ 43.8 مليون جنيه، ومواد البناء بـ 54.7 مليون جنيه.

وفي المقابل جاءت مشتريات الأجانب هزيلة فى قطاعات الموارد الأساسية بـ 4.1 مليون جنيه، والمنسوجات بـ 13.7 مليون جنيه، وخدمات ومنتجات صناعية بـ 17.8 مليون جنيه.

وكان نصيب الأجانب من تعاملات الربع الثالث، والذي يُنظر إليه على أنه فترة تعاف بالبورصة المصرية بعد تداعيات فيروس كورونا 12.9%، بإجمالي مبيعات 3.1 مليار جنيه، بينما سجلت مبيعاتهم منذ بداية 2020 ما قيمته 12.5 مليار جنيه.