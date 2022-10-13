البورصة المصرية تغلق الأسبوع على صعود جماعي بحجم تداولات مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات تجاوز مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.54% عند 9853 نقطة، و“EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.44%، ليسجل 2151 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 1.19% عند 3077 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 89 سهمًا من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 31، وبقي 70 دون تغيير.

حركة البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع من الأحد إلى الأربعاء

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات 883 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين على صعود طفيف متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وحجم التداولات 1.15 مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها بحجم تداولات 560 مليونا.

وتوقع خبراء تحليل فني فى وقت سابق حركة عرضية للسوق خلال الأسبوع الحالي يتحرك معها المؤشر الثلاثيني في نطاق 9800 و10280 نقطة، وسط سيولة محدودة.

وتوقع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير في شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية أن يتراوح المؤشر الرئيسي في نطاق 9800 و10150 نقطة.

كما توقعت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية حركة عرضية لـ EGX30 الأسبوع الحالي في نطاق 9600 و10175 نقطة، فيما دفعت عمليات جني الأرباح المؤشر السبعيني إلى حركة تصحيحية في نطاق 2185 و2155 نقطة.