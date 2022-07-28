البورصة المصرية تغلق الأسبوع على صعود جماعي بحجم تداولات 736 مليون جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس (نهاية الأسبوع ) على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب بحجم تداولات 736 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.88% عند 9369 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.74% ليسجل 1847 نقطة، كما صغد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.81% مسجلًا 2707 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 736 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 67 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 39 وبقي 80 دون تغير.

وسجلت مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية حوالي 11 مليار جنيه في الفترة منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

ووفقًا لبيانات البورصة، فقد اتجه المتعاملون العرب للشراء في هذه الفترة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة عقب استبعاد الصفقات.

حركة مؤشرات البورصة المصرية من الأحد إلى الأربعاء

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين، وحجم تداولات بلغ 817 مليون جنيه على الأسهم،

بينما أغلقت جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وقيم تداولات تخطت مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 842 مليون جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الأحد على أداء متباين بقيم تداولات بلغت 565 مليون جنيه.

وقالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية فى وقت سابق، إن البورصة المصرية لديها تطلعات صاعدة على المدى القريب وصولاً لمستويات 9440 نقطة ومنها نحو 9800 نقطة .