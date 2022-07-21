البورصة المصرية تغلق الأسبوع على صعود جماعي بحجم تداولات 974 مليون جنيه

أغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس نهاية الأسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب وحجم تداولات 974 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.94% عند 9289 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 2.39%، ليسجل 1798 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.4% مسجلًا 2642 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 974 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 125 سهمًا من إجمالي 185 سهمًا متداولًا، بينما هبط 11 وبقي 49 دون تغير.

حركة مؤشرات البورصة المصرية من الأحد إلى الأربعاء

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين بحجم تداولات 902 مليون جنيه على الأسهم،

كما أغلقت جلسة الثلاثاء على صعود جماعي لمؤشراتها بحجم تداولات مليارية تجاوزت 1.19 مليار جنيه.

كذلك أغلقت جلسة الاثنين على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين وحجم تداولات 930 مليون جنيه على الأسهم،

فى حين أغلقت جلسة الأحد، على صعود محدود لمؤشراتها وسط أداء متأرجح طوال الجلسة وعمليات بيع للمصريين.

وقال خبراء تحليل فنى فى وقت سابق إن مؤشرات البورصة المصرية ما زالت فى طريقها لمواصلة الصعود؛ بدعم من توجه شرائى من قبل المستثمرين على الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة، إذ يستهدف المؤشر الرئيسى للبورصة “EGX30” مستويات 9200- 9500 نقطة على الأجل القريب.

وحدد الخبراء مستهدفات مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند 1800- 2000 نقطة، وذلك بعد التحركات الإيجابية التى أبدتها السوق عقب العودة من عطلة عيد الأضحى.

وأشاروا إلى تحسن أداء مؤشرات السوق وصعودها بقوة بجلسة لثلاثاء، مما انعكس على متوسطات التداول لتقترب من 1.2 مليار جنيه.

وقال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق، ومحلل الأسواق المالية، إن البورصة المصرية شهدت أمس ارتفاع متوسطات التداول لحوالى 1.2 مليار جنيه كأعلى متوسطات تداول خلال مدة تزيد على شهر، مما يمثل مؤشرًا إيجابيًّا لضخّ سيولة بالسوق تؤهلها لاستكمال الصعود.