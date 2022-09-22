البورصة المصرية تغلق الأسبوع على أداء متأرجح بحجم تداولات 821 مليون جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس (نهاية الأسبوع)، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات 821 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.23% عند 9933 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.17%، ليسجل 2192 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.14% مسجلًا 3127 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 821 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 61 سهمًا من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 65، وبقي 63 دون تغيير.

حركة البورصة المصرية من جلسة الأحد إلى الأربعاء

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الثلاثاء، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والأجانب وحجم تداولات تجاوز مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الإثنين، على صعود مشابه في إشارة إلى التعافي السريع من الهبوط الحاد بجلسة الأحد .

ورجح خبراء تحليل فنى في وقت سابق احتمالية تعرض المؤشر للضغوط البيعة مجددا ما زالت قائمة، كلما اقترب من مستوى المقاومة العنيفة 10350 نقطة، مرجحين سعى “EGX70” لاختراق 2200 نقطة، فى إطار الارتداد التصحيحى، ومنها لاستهداف 2300 ثم 2500 نقطة.

ونصح محمد رضوان، محلل فنى للأسواق العالمية شركة “Tradepedia” المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم التى تتحرك ضمن اتجاهات صاعدة واستغلال أي تراجعات للشراء، وكذلك الاحتفاظ بالسيولة حيث إنه من المتوقع ظهور القوى البيعية مجددا مع الارتفاعات.

وقال إن مؤشر “EGX30” لا يزال غير قادر على مواجهة منطقة المقاومة العنيفة حول مستوى 10350 نقطة والتي كلما اقترب منها تظهر حولها القوى البيعية لتضغط على السوق من جديد.