البورصة المصرية تغلق الأسبوع صاعدة بحجم تداولات 1.8 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، على صعود جماعى بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.16 % عند 11301 نقطة بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.21 % عند 3038 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.04 % مسجلًا 4056 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.8 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون للبيع ، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 110 أسهم من إجمالي 200 متداولة، بينما هبط 59، وبقي 31 دون تغير.

حركة البورصة المصرية في أربع جلسات سابقة خلال الأسبوع

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على صعود جماعي بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب، وحجم تداولات بلغ 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الثلاثاء،على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب، وحجم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

فى حين أغلقت جلسة الإثنين على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه على الأسهم.

أما جلسة الأحد (بداية الاسبوع) فقد أغلقت على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه على الأسهم.

محللون : تماسك «CIB» و«فورى» سبب الصعود بجلسة الأربعاء

وقال محللون إن تماسك أداء سهم «التجارى الدولى» و«فورى للمدفوعات الإلكترونية»، دفع البورصة المصرية للصعود بنسبة %1.2 أمس الأربعاء، وسط توقعات باستكمال الصعود قُرب 11400 نقطة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» أغلق أعلى نطاق المقاومة المهم عند 11150 نقطة، مشيرا إلى أن استمراره فى التماسك أعلى تلك النقطة سيدفعه نحو مزيد من الصعود عند 11350، ثم 11600 نقطة.

وأضاف النمر أن هذه الرؤية الصاعدة تُصبح غير صالحة حال عدم تمكن المؤشر الرئيسى من التماسك والثبات أعلى منطقة الدعم عند 11000 نقطة.

وأوضح حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة «إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، أن السوق تمكنت من التحرك بشكل إيجابى بجلسة الأربعاء لتتمكن من اختراق مستوى المقاومة 11200 نقطة.

ولفت إلى أن هذه الحركة المتماسكة جاءت مدعومة بنشاط حركة القياديات، لافتًا إلى أن بعض المؤسسات العربية فتحت مراكز شرائية جديد بعدد من الأسهم القيادية، وهو ما دفعها لحصد مراكز سعرية جديدة.

وأشار عيد إلى أن حركة القياديات اليوم أظهرت انتهاء حالة جنى الأرباح المؤقتة التى ظهرت عليها خلال الجلسات القليلة المنقضية، مضيفًا أن «التجارى الدولى» ونظيره «فورى للمدفوعات الإلكترونية» أصحاب الأوزان النسبية الأكبر بالمؤشر لديهما مستهدفات صاعدة بجلسة الخميس عند 50 جنيها للأول و17.60 جنيه للثانى.

وتوقع أن يقترب مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» من مستوى 11400 نقطة بجلسة اليوم، مع ترجيحات بأن يحصد نظيرهُ السبعينى قمة جديدة عند 3025 نقطة.