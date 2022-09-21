البورصة المصرية تغلق الأربعاء على هبوط جماعى بحجم تداولات 1.5 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب وحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.55% عند 9955 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.43%، ليسجل 2188 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.57% مسجلًا 3122 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع ، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 44 سهمًا من إجمالي 194 متداولة، بينما هبط 76، وبقي 74 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والأجانب وحجم تداولات تجاوز مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الإثنين، على صعود مشابه فى إشارة إلى التعافى السريع من هبوط جلسة الأحد الحاد.

وتوقع خبراء تحليل فنى استمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية، ليستهدف “EGX30” الرئيسى مستوى 10200 نقطة، وذلك حال تأكيد اختراق حاجز الـ 10000 نقطة خلال تعاملات الأربعاء.

وقالوا إن احتمالية تعرض المؤشر للضغوط البيعة مجددا ما زالت قائمة، كلما اقترب من مستوى المقاومة العنيفة 10350 نقطة، مرجحين سعى “EGX70” لاختراق 2200 نقطة، فى إطار الارتداد التصحيحى، ومنها لاستهداف 2300 ثم 2500 نقطة.

خبراء : البورصة المصرية مرشحة لاختراق مستوى 10200 نقطة

البورصة المصرية

وقال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة واصلت أمس الارتدادة الصاعدة لتعويض جزء كبير من الخسائر التى تكبدتها مطلع الأسبوع الجاري.

ولفت إلى تعرض مؤشرات البورصة لعمليات تصحيح فى مستهل التعاملات، وتمكنها من امتصاصها واستعادة الصعود ما يعطى إشارة إيجابية للتحركات القادمة.

وأشار إلى ارتفاع متوسط التداولات أمس لتتخطى حاجز المليار جنيه لأول مرة منذ بداية الأسبوع، فضلا عن اتجاه المستثمرين الأجانب للشراء، مما يشير لمواصلة السوق للأداء الإيجابى على الأجل القريب.

وأوضح عطا أن” EGX30″ شهد أمس هبوطا تصحيحا فى بداية التعاملات قبل أن يتمكن من استيعابه والتأكيد على اختراق منطقة 9800 نقطة، ثم الصعود لمستوى المقاومة التالى 10000 والإغلاق أعلاه، لينهى التعاملات على صعود قوى بنحو 157 نقطة.

ولفت إلى أنه حال أكد المؤشر خلال تعاملات اليوم لاختراق مستوى 10000 نقطة، فمن المرجح أن يستهدف منطقة 10200، مشيرًا إلى أن مؤشر ” EGX70″ تعرض أيضا لهبوط تصحيحى تمكن من استيعابه أمس والإغلاق قرب مستوى المقاومة 2200 نقطة.

وتوقع أن يتمكن “EGX70” من تجاوز المقاومة 2200 نقطة، مما قد يدفعه لاستهداف مستوى 2300 على الأجل القريب.

ونصح محمد رضوان، محلل فنى للأسواق العالمية شركة “Tradepedia” المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم التى تتحرك ضمن اتجاهات صاعدة واستغلال أى تراجعات للشراء، وكذلك الاحتفاظ بالسيولة حيث إنه من المتوقع ظهور القوى البيعية مجددا مع الارتفاعات.

وقال إن مؤشر “EGX30” لا يزال غير قادر على مواجهة منطقة المقاومة العنيفة حول مستوى 10350 نقطة والتى كلما اقترب منها تظهر حولها القوى البيعية لتضغط على السوق من جديد.