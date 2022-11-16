البورصة المصرية تغلق الأربعاء على صعود جماعي بحجم تداولات 2.1 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود طفيف متأرجح بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وحجم تداولات 2.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.68% عند 12341 نقطة، وصعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 2.83%، ليسجل 2362 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 2.6% عند 3450 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 2.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 133 من إجمالي 201 متداولة، بينما هبط 14 وبقي 54دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء على صعود طفيف متأرجح بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وحجم تداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الإثنين، على صعود ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 3 مليارات جنيه على الأسهم.

كذلك أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” ارتفاعًا بنسبة 1.9% عند 11980.6 نقطة، وبنحو 2% للمؤشر السبعيني عند 2279.8 نقطة.

خبراء: البورصة المصرية تختبر مستوى 11800-11850 نقطة

البورصة المصرية

توقعت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية اختبار مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” منطقة المقاومة 11800-11850 نقطة، حتى مستويات 12100 خلال الاسبوع الجاري.

وقالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يختبر مستوى المقاومة 11800 نقطة، كما أن كفة الاحتمالات ترجح المزيد من الصعود نحو صوب المقاومة الثانية 11970-12070 نقطة .

وأوصت “نعيم” بشراء سهم “مصر لإنتاج الأسمدة 114 جنيها، وحددت مستهدفاته عند 128 ثم 137 جنيها .

وقالت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن البورصة المصرية كانت قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على صعود عند مستوى 11756 نقطة بدعم تحركات سهم “التجاري الدولي”.. ورجحت أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسي “egx30” عند 11850 نقطة ثم 12000 نقطة، ونصحت باستغلال أي ارتفاعات لبدء عمليات جني الأرباح .