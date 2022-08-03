البورصة المصرية تغلق الأربعاء على صعود جماعى بحجم تداولات 763 مليون جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، بحجم تداولات 763 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.03% عند 9539 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.87%، ليسجل 1868 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.839% مسجلًا 2748 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 763 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 77 سهمًا من إجمالي 188 متداولة، بينما هبط 36 وبقي 75 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب بحجم تداولات بلغ 997 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الإثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، بحجم تداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم، بينما أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعي وسط اتجاه شرائي للمصريين، بحجم تداولات 649 مليون جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية‭ ‬مرشحة‭ ‬لمستوى‭ ‬9600‭ ‬نقطة‭ ‬خلال الأسبوع الحالي

البورصة المصرية

وقالت‭ ‬دعاء‭ ‬زيدان،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬تايكون‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬تشهد‭ ‬ارتدادة‭ ‬ستصل‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬9600‭ ‬نقطة،‭ ‬بدعم‭ ‬حركة‭ ‬شرائية‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬الحكومية،‭ ‬وأبرزها (‬البريد‭ ‬–‭ ‬التأمينات)‭ ‬والتى‭ ‬انعكست‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬التداولات‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬شهادات‭ ‬إيداع‭ ‬سهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭ ‬حاليا‭ ‬تجاوزت‭ ‬38‭ ‬جنيهًا،‭ ‬ما‭ ‬يدعم‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصاعد‭ ‬لـ‮ ‬EGX30‮”‬‭ ‬” صوب‭ ‬9600‭ ‬نقطة‭.‬

وتوقعت‭ ‬اتجاه‭ ‬سهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭- ‬المستحوذ‭ ‬على‭ ‬الوزن‭ ‬النسبى‭ ‬الأعلى‭ ‬لـ‮” ‬EGX30‮”‬‭ ‬صوب‭ ‬39‭ ‬جنيها،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬37‭.‬90‭ ‬جنيه‭ ‬فى‭ ‬إغلاق‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضى‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬عصمت‭ ‬ياسين،‭ ‬رئيس‭ ‬تداولات‭ ‬الأفراد‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬أسطول‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬تشهد‭ ‬ارتدادة‭ ‬صعودية‭ ‬نحو‭ ‬9300‭ ‬نقطة،‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬تخطيها‭ ‬والثبات‭ ‬أعلاها‭ ‬ستتجه‭ ‬صوب‭ ‬9500‭ ‬نقطة،‭ ‬بجانب‭ ‬نظرة‭ ‬إيجابية‭ ‬لسهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭ ‬يتوقع‭ ‬معها‭ ‬اتجاهه‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬جنيها‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشتريات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬المحلية‭ ‬كانت‭ ‬الداعم‭ ‬الأقوى‭ ‬لحركة‭ ‬السوق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تركيزها‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬الأسهم‭ ‬الحكومية‭ ‬أيضا‭ ‬فى‭ ‬قطاعات‭ ‬الأسمدة،‭ ‬والبتروكيماويات،‭ ‬مما‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬بالإيجاب‭ ‬‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬حركة‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬العربية،‭ ‬والأجنبية‭ ‬ستشهد‭ ‬السوق‭ ‬قفزات‭ ‬صعودية‭ ‬قوية.