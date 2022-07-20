البورصة المصرية تغلق الأربعاء على صعود جماعي بحجم تداولات 902 مليون جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين بحجم تداولات 902 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.88% عند 9112 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.59%، ليسجل 1756 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.79% مسجلا 2580 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 902 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء،و العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 73 سهما من إجمالى 189 سهما متداولا، بينما هبط 38 وبقى 78 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين بحجم تداولات مليارية تجاوزت 1.19 مليار جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وحجم تداولات 930 مليون جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الأحد، على صعود محدود لمؤشراتها وسط أداء متأرجح طوال الجلسة وعمليات بيع للمصريين.

خبراء تحليل فنى : البورصة المصرية فى طريقها للصعود

البورصة المصرية

وقال خبراء تحليل فنى إن مؤشرات البورصة المصرية ما زالت فى طريقها لمواصلة الصعود، بدعم من توجه شرائى من قبل المستثمرين على الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة، إذ يستهدف المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 مستويات 9200 – 9500 نقطة على الأجل القريب.

وحدد الخبراء مستهدفات مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند 1800 – 2000 نقطة، وذلك بعد التحركات الإيجابية التى أبدتها السوق عقب العودة من عطلة عيد الأضحي.

وأشاروا إلى تحسن أداء مؤشرات السوق وصعودها بقوة أمس –الثلاثاء، مما انعكس على متوسطات التداول لتقترب من 1.2 مليار جنيه.

وقال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق، ومحلل الأسواق المالية، إن البورصة المصرية شهدت أمس ارتفاع متوسطات التداول لحوالى 1.2 مليار جنيه كأعلى متوسطات تداول خلال مدة تزيد على شهر، مما يمثل مؤشرًا إيجابيًا لضخ سيولة بالسوق تؤهلها لاستكمال الصعود.

وأضاف أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعًا قويًا انعكاسًا للأداء الإيجابى للأسواق العالمية والخليج.

وأشار «عطا» إلى صعود مؤشر” EGX30″ أمس نحو 165 نقطة، وتمكنه من اختراق حاجز المقاومة 9000 نقطة، وذلك بعد كسره 8800 نقطة أمس الأول.

وأشار إلى أن ارتفاعات المؤشر جاءت مدعومة بالأداء الإيجابى للعديد من الأسهم، وعلى رأسها «التجارى الدولى» وكذلك القطاع العقاري، خاصة «مصر الجديدة»، إضافة إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وفى مقدمتها سهم المجموعة المالية (هيرميس).

يذكر أن سهم البنك التجارى الدولى صعد أمس 2.5% ليغلق عند مستوى 36.9 جنيه، و«مصر الجديدة للإسكان» بـنحو 3.14% مسجلًا 5.25 جنيه، و«المجموعة المالية» (هيرميس) بنسبة 4.11% ليغلق عند 10.9 جنيه.

ولفت إلى أن تمكن” EGX30″ من اختراق مستوى المقاومة 9000 نقطة، يؤهله لاستهداف 9200 نقطة على الأجل القريب، والتى حال اختراقها يستهدف 9500 نقطة.