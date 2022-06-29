البورصة المصرية تغلق الأربعاء على صعود جماعى بعد ثلاث جلسات هابطة

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وقيم تداولات 554 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.5% عند 9225 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.66%، ليسجل 1721 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.73% مسجلا 2547 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 554 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 67 سهمًا من إجمالي 181 متداولة، بينما هبط 29، وبقي 85 دون تغيير.

البورصة المصرية إجازة الخميس بمناسبة ثورة 30 يونيو

البورصة المصرية

وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار غدا الخميس إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو على أن يستأنف التداول الأحد القادم.

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق أن تهدئ البورصة المصرية وتيرة تراجعاتها الأسبوع الحالي، مدعومة بقرار البنك المركزي تثبيت الفائدة الخميس الماضي.

ولفت الخبراء إلى أن التراجعات التى تمر بها السوق تمثل فرصًا جيدة للشراء، مع ترشيحات وتوصيات بحزمة من الأسهم فى قطاعات معينة، مشددين على الابتعاد كليًا عن الشراء الهامشي.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات 883 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وقيم تداولات 828 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الأحد على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وقيم تداولات 482 مليون جنيه على الأسهم.